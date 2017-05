Στη συνάντηση του ΝΑΤΟ ο Αλέξης Τσίπρας. Οι θέσεις της Αθήνας

Στη «σκιά» του τρομοκρατικού χτυπήματος στο Μάντσεστερ πραγματοποιείται σήμερα, στις Βρυξέλλες, η συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ?μελών του ΝΑΤΟ.

Ζητούμενο για το ρόλο που καλείται να παίξει ο διεθνής οργανισμός είναι να συνδέει -σε ισότιμη βάση- τις δυο πλευρές του Ατλαντικού και να ενισχύει τη συλλογική ασφάλεια, συνεισφέροντας στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με την πάγια κυβερνητική θεώρηση, η Ελλάδα συνιστά πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη παρευξείνια γειτονιά. Επιπλέον, η Αθήνα συμμερίζεται την ανάγκη δικαιότερου επιμερισμού των αμυντικών βαρών.

Ενώ αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας, η οποία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο εξασφάλισης της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, αλλά δεν θα πρέπει να λάβει χαρακτήρα αντι-ισλαμικό ή να αποτελέσει δράση κατά οιουδήποτε μουσουλμανικού πληθυσμού ή χώρας.

Η Αθήνα ταυτοχρόνως προωθεί την ενίσχυση του Μεσογειακού Διαλόγου, με στόχο την ενδυνάμωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Στο περιθώριο της Συνόδου ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αλβανό ομόλογο του Έντι Ράμα. Με βάση τις ως τώρα πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έχει άλλες συναντήσεις, παρά μόνο ολιγόλεπτες επαφές. Συνοδεύεται, τέλος, από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, Πάνο Καμμένο και Νίκο Κοτζιά αντιστοίχως, όπως άλλωστε όλοι οι ηγέτες που συμμετέχουν στη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ?μελών του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα το πλαίσιο θέσεων με το οποίο προσέρχεται η Αθήνα στη Σύνοδο περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Η πρώτη παρουσία Τραμπ στην Ευρώπη

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι η πρώτη όπου θα μετάσχει ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την πρώτη του συνάντηση με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει επικρίνει έντονα στο παρελθόν.

Τον Τραμπ, που έφτασε χθες Τετάρτη το βράδυ στις Βρυξέλλες, υποδέχθηκε σήμερα ο Τουσκ σε ένα κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο έχουν υψωθεί αμερικανικές σημαίες δίπλα σε αυτή της ΕΕ και τις σημαίες των 28 χωρών μελών της Ένωσης.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ. Αναμένεται να διαρκέσει «περίπου μία ώρα», επεσήμανε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα για τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ζητήματα όπως το διεθνές εμπόριο και η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, εκτίμησε.

Αργότερα στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι.

«Έχω σκοπό να πείσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η ευρωατλαντική συμμαχία σημαίνει ότι ο ελεύθερος κόσμος συνεργάζεται για να εμποδίσει μια μετα-δυτική παγκόσμια τάξη», επεσήμανε χθες Τετάρτη ο Τουσκ στον λογαριασμό του στο Twitter.

