Βουλή: Ψηφίστηκε με 153 ναι το πολυνομοσχέδιο

Με 153 ψήφους, όπως αναμενόταν, ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο ή 4ο μνημόνιο με τα σκληρά μέτρα και τα αντιμέτρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το βράδυ της Πέμπτης.

Νόμος του κράτους πλέον το πολυνομοσχέδιο

Ολα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν κατά, εκτός από τη ρύθμιση για την κατάργηση του αφορολόγητου στη βουλευτική αποζημίωση και την μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Τα αντίμετρα της κυβέρνησης ψήφισε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, ενώ πολλά άρθρα του πολυνομοσχεδίου που αφορούν διαρθρωτικές αλλαγές, ψήφισε και ο επίσης ανεξάρτητος Χάρης Θεοχάρης.

Η μάχη στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο είχε ξεκινήσει από εχτές και κορυφώθηκε με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, αλλά και την ψήφιση των μέτρων.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι ομιλίες Γεννηματά, Κουτσούμπα, Θεοδωράκη, Λεβέντη , κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου που 'κλειδώνει' τη συμφωνία με τους δανειστές, μέσω της ψήφισης μέτρων και αντιμέτρων

Κανένα θέμα με τη Χριστοδουλοπούλου, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

"Οι λόγοι είναι προσωπικοί κι όχι πολιτικοί. Είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός", αναφέρουν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Δένδιας και Ασημακοπούλου απουσίαζαν από την ψηφοφορία, ευρισκόμενοι στο εξωτερικό. Με επιστολή τους, ο κ. Δένδιας αναφέρει, ότι θα ψήφιζε όπως η ΝΔ. Ομοίως και η κυρία Ασημακοπούλου

Το άρθρο 56 στο οποίο ψήφισε "παρών" η Τασία Χριστοδουλοπούλου, αφορά στη διαδικασία απόλυσης εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία. Με γραπτή δήλωσή της η πρώην υπουργός εξηγεί την ψήφο της, για προσωπικούς λόγους

Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία

Συνεχίζεται η ψηφοφορία

Τα αιτήματα

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, αίτημα για ονομαστικές ψηφοφορίες κατέθεσαν τόσο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του ΚΚΕ.

Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επί της αρχής και όλων των άρθρων.

Η ΝΔ επί της αρχής και των άρθρων , 1, 2, 10, 15 και 163.

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το αίτημα της οποίας υπογράφει και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Καράς ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 15, 17, 20, 57, 58, 69, και 80.

Μία σύλληψη και δύο προσαγωγές για τα επεισόδια στο Σύνταγμα

Μία σύλληψη και δύο προσαγωγές έγιναν πριν από λίγα λεπτά για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα, όταν νεαρά άτομα επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες «απάντησαν» με τη ρίψη χημικών. Μία από τις μολότοφ προκάλεσε ζημιές σε ένα φυλάκιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, προερχόμενες από αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν ένα τσεκούρι και ένα σφυρί.

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός τραυματίστηκε από βόμβα κρότου-λάμψης που είχε στα χέρια του

Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας ενάντια στο πολυνομοσχέδιο πραγματοποιήθηκαν απόψε στη Θεσσαλονίκη, ενώ ένταση σημειώθηκε στη λήξη της μιας πορείας, κατά τη διάρκεια της οποίας, πήρε φωτιά από ρίψη μολότοφ μια μηχανή της τροχαίας. Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έριξαν μολότοφ στο οδόστρωμα στη συμβολή της Εγνατίας με την οδό Ιασωνίδου. Μια από αυτές έπεσε σε μηχανή της τροχαίας, η οποία πήρε φωτιά και στη συνέχεια μια βόμβα κρότου-λάμψης έσκασε στα χέρια του αστυνομικού που έσπευσε να σβήσει τη φωτιά. Το seleο.gr αναφέρει πως ο δικυκλιστής της αστυνομίας τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια.

Βροχή από βόμβες μολότοφ στο Κοινοβούλιο, νωρίτερα σήμερα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα το απόγευμα, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Κουκουλοφόροι έριξαν βροχή από βόμβες μολότοφ στο κουβούκλιο της σκοπιάς του τσολιά και στο μνημείο.

Σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Βουλή

Αποχώρησε από την ψηφοφορία, η Χρυσή Αυγή

Στην πρώτη ανάγνωση του καταλόγου, δεν εμφανίστηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τασία Χριστοδουλοπούλου

Ξεκίνησε η ψηφοφορία

Με πρώτο... ναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα.

Διακοπή της συνεδρίασης για 10 λεπτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, πριν την ψηφοφορία

Αναγιγνώσκεται ο κατάλογος

Ονομαστική ψηφοφορία αμέσως μετά

Να... φιλτράρουμε τους επενδυτές

"Πρέπει να κριθούμε και στον τομέα της Δημοκρατίας. Να λειτουργούμε συντονισμένα, να έχουμε φίλτρα για τους επενδυτές. Γιατί σε λίγο δε θα είναι πρόβλημα ότι δε θα έρχονται επενδυτές, θα έρχονται πολλοί. Πρέπει να φιλτράρουμε τους σοβαρούς επενδυτές. Πρέπει να γίνει αυτό με τον ελληνικό λαό. Χωρίς την ενεργή συμμετοχή του, χωρίς την κριτική του, δεν αλλάζουν οι συσχετισμοί δύναμης κι αυτό επιδιώκουμε. Μια κυβέρνηση που παρεμβαίνει στην πραγματική οικονομία, που δίνει πραγματικές λύσεις. Σε αυτό θα κριθούμε", είπε κλείνοντας την ομιλία του ο υπουργός των Οικονομικών.

Τσακαλώτος: Εφικτός ο στόχος του πρωτογενούς για το 2017, εάν πάρουμε τη συνολική λύση

Για να σας τελειώσω με τον Μαρξ (με τον οποίο και ξεκίνησε) οι άνθρωποι συνεχίζουν την πορεία τους, αλλά όχι με τις συνθήκες που ορίζουν οι ίδιοι. Αυτές τις συνθήκες βρήκαμε, με αυτές παλεύουμ

Φαρμάκι" για τον ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ ακόμη και να πει ότι η γη είναι επίπεδη, θα είναι αλήθεια...

Απίστευτη ατάκα Τσακαλώτου

Αρχίζοντας την καταληκτική του ομιλία, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε "Έτσι και αλλιώς, μόνοι μας είμαστε, οι 9 στους 10 αυτή τη στιγμή βλέπουν Survivor στην Ελλάδα".

Στο βήμα της Βουλής ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Στο βήμα της Βουλής ο Πάνος Καμμένος

Καμμένος: Η ΝΔ προμόταρε ομιλία του Βενιζέλου!

Οι τομεάρχες της ΝΔ αντί να ασχολούνται τι γίνεται στην Ευρώπη ασχολούνται με άλλα πράγματα. Προσπαθούν να δείξουν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανάλγητη απέναντι στα Σώματα Ασφαλείας. Τζάμπα οι τσαμπουκάδες χθες, τσάμπα οι μπούκες στη βουλή.

Να δείτε κάποια στιγμή την πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί πράγματι ενώ υπήρχε η τεράστια πίεση για τη μείωση του προϋπολογισμού για τις ΕΔ, ενώ υπήρχαν οι υποσχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, το μισθολόγιο που κατατίθεται χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, με μια συνεπή πολιτική, καταφέρνει όχι να μειώσει ένα μισθό των ΕΔ αλλά αντίθετα να δοθούν 19,5 εκατομμύρια ως αποκατάσταση.

Πράγματι ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες είδα ένα συγχαρητήριο tweet, που η ΝΔ πρότεινε να δούμε την ομιλία Βενιζέλου. Πρώτη φορά promotion από την αξιωματική αντιπολίτευση στον Βενιζέλο. Όταν συνενωθείτε να σας δώσουμε μια φωτογραφία από ένα υποβρύχιο. Από αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να συζητούμε πως θα δοθούν αυξήσεις.

Τα χρήματα που δίνουμε ως νυχτερινά είναι αυτά που εισέπραξε η κόρη της κ. Μπακογιάννη, για την καμπάνια του Ερυθρού Σταυρού για να προμοτάρει τον έρανο.

Γεννηματά:

Εγγυώμαστε, ότι σε ένα σύντομο διάστημα, ο ελληνικός λαός θα βλέπει, ότι οι θυσίες του πιάνουν τόπο

Η παράταξή μας δεν εκβιάζεται, δεν εκφοβίζεται. Η καταδίκη του ελληνικού λαού θα είναι αμείλικτη, όταν θα έρθει η ώρα

Το μεγάλο παραμύθι είναι ότι το νέο Μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο της ανάπτυξης. Η χώρα είναι τελευταία στις επενδύσεις στις χώρες της ΕΕ. Και πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη; 27 νέους φόρους έχετε επιβάλει

Τέρμα η πλάκα. Δεν δικαιούστε και δεν σας παίρνει, να φέρετε πίσω τίποτα λιγότερο από την απόφαση του 2012. Τα δώσατε όλα, για να κρατήσετε την καρέκλα

Η δήθεν αριστερή κυβέρνηση τσακίζει τη μεσαία τάξη και κάνει τους φτωχούς φτωχότερους.

Η καθυστέρηση της κυβέρνησης, σκόπιμη, έβαλε στο τραπέζι μέτρα, που δεν ήταν στο τραπέζι το φθινόπωρο. Τα δώσατε όλα συνειδητά στους δανειστές. Από το "go back κυρία Μέρκελ" στο "welcome back". Σε λίγο θα της δώσετε και τα κλειδιά

Τέταρτο Μνημόνιο, γι'αυτό μιλάμε, γιατί έχει δεσμεύσεις, από σήμερα μέχρι το 2021. Ο κύκλος όμως που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το εμπόριο ελπίδας, κλείνει οριστικά, με την υπογραφή του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση αυτή είχε τη μεγαλύτερη κοινωνική ανοχή και τη μεγάλη ευκαιρία για πολιτική συνεννόηση και τη μεγαλύτερη στήριξη από Ευρωπαίους σοσιαλιστές που είχε η χώρα μας, γιατί εμείς παλέψαμε για να έχουμε τη στήριξη των Ευρωπαίων σοσιαλιστών

Σήμερα παίζεται η 3η πράξη ενός δράματος για τον ελληνικό λαό. Αυτή η εκχώρηση της διαχείρισης των οικονομικών του κράτους, είναι η σοβαρότερη παραχώρηση που έχει γίνει. Δεν παραλάβατε χρεοκοπημένη χώρα κύριε πρωθυπουργέ, εσείς την οδηγήσατε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, με τα capital controls και το 3ο Μνημόνιο

Λυπάμαι πραγματικά και για τον πρωθυπουργό και για τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που δεν βρήκαν ούτε μία λέξη για τη μη τήρηση της σειράς

Γεννηματά: Τα δώσατε όλα συνειδητά στους δανειστές!

Κανείς δεν τόλμησε να υπογράψει εκχώρηση του δημόσιου πλούτου για 99 χρόνια. Η σημερινή πράξη, συμπληρώνει τα βάρη για τον ελληνικό λαό. Τέταρτο μνημόνιο. Αλυσοδέσατε τη χώρα. Χωρίς την νομιμοποίηση, χωρίς χρηματοδότηση και με επιτροπεία του ΔΝΤ. Ο κύκλος που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, κλείνει τώρα οριστικά.

Αγωνιστήκαμε σκληρά απέναντι σε ευρωπαϊκούς κύκλους και ΔΝΤ. Η κυβέρνηση αυτή είχε κοινωνική ανοχή και την στήριξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Δεν αξιοποιήσατε τίποτα από όλα αυτά για το εθνικό συμφέρον. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε και πάλι σε συμφωνία με όρους συνθηκολόγησης ηττημένου.

Η καθυστέρηση έβαλε στο τραπέζι μέτρα, που δεν υπήρχαν. Τα δώσατε όλα συνειδητά στους δανειστές.

Η Φώφη Γεννηματά, στο βήμα της Βουλής

Τσίπρας; Φτάσαμε πράγματι στα άκρα!

Για να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας, στην πρώτη μας θητείας, πράγματι φτάσαμε στα άκρα. Η ΕΚΤ έφτιαξε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, για όλες τις άλλες χώρες. Είχαμε όμως την ευθιξία. Κατάπιατε αμάσητα 64 δισεκατομμύρια μέτρα, την περίοδο της λεηλασίας, τώρα φτύνετε τα αντίμετρα. Πήραμε μια απόφαση που το ηθικό της βάρος, δεν μπορείτε να κατανοήσετε. Πήγαμε στον ελληνικό λαό.

Όταν χτυπήσαμε σε τοίχο, πήγαμε στο λαό. Να ποιοι είναι οι τζάμπα μάγκες.

Τσίπρας: Δεν γεννήθηκα με στόχο να γίνω πρωθυπουργός

Διαπίστωσα ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει έρθει με έτοιμη δευτερολογία. Είχε χαρτιά μπροστά του. Θα απαντήσω στην αγωνία του. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ίδια διαδρομή. Ούτε κοινωνική, ούτε πολιτική. Δεν γεννήθηκα με στόχο να γίνω πρωθυπουργός. Ούτε μεγάλωσα σε καρέκλες. Δεν το είχα βάσανο και καημό. Η διαφορά με εμάς που δίνουμε μάχη και μέσα και έξω από την χώρα, είναι η διαφορά αυτών που αγωνίζονται για να υπερασπιστούν για την ιδεολογία τους με αυτούς που αισθάνονται την απώλεια της καρέκλας και της κουτάλας.

Σε τι να κάνει αυτοκριτική η αριστερά; Να κάνει κριτική που μέχρι το 1980 δεν είχε πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες; Ή να κάνουμε αυτοκριτική που καταστρέψαμε τη χώρα σε δύο χρόνια; Μιλάτε για το κράτος που δήθεν εμείς υπερασπιστήκαμε. Εμείς κάναμε τις στρατιές των διορισμών; Που έμπαιναν μέσα δείχνοντας το κομματικό τους βιβλιάριο.

Μητσοτάκης: Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που λέει ψέματα για να κάνει ρεσάλτο στην εξουσία!

Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτοκριτική για τα στραβά της μεταπολίτευσης. Στη χρεοκοπία φτάσαμε ως ένα βαθμό γιατί αυξήθηκαν δυσανάλογα οι δαπάνες του κράτους. Δεν σας θυμάμαι όμως να φωνάζετετ για μικρότερο κράτος. Μια ζωή πλειοδοτούσατε στον λαϊκισμό. Εσείς έχετε κάνει αυτοκριτική. Ένα συγγνώμη έχετε πει; Έχετε τολμήσει; Δεν είστε αθώοι του αίματος. Συνένοχοι είστε.

Μιλήσατε για μένα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Με χαρακτηρίσατε πορφυρογέννητο... Την τελευταία φορά, με είχατε χαρακτηρίσει τζάμπα μάγκα. "Τζάμπα μάγκας" είναι αυτός που εν γνώση του λέει ψέματα για να κάνει ρεσάλτο στην εξουσία και μετά να πει πως είχε αυταπάτες. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που έφερε τη χώρα ένα βήμα πριν την έξοδο από την ευρώπη, μέχρι να βάλει πλάτη η αντιπολίτευση.

Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που κοροϊδεύει ότι δήθεν δίνει 13η σύνταξη και στο εξωτερικό ζητά συγγνώμη και λέει πως δεν θα το ξανακάνει. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που εκλέγεται με ενισχυμένη αναλογική και όταν βλέπει ότι χάνει φέρνει απλή αναλογική.

Μητσοτάκης: 61 λεπτά μιλήσατε μόνο για αντίμετρα! Που πήγε το αφορολόγητο;

Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αφιερώσατε 15 λεπτά της ομιλίας σας για την στρατηγική της ΝΔ. Πρώτη φορά πρωθυπουργός αναλαμβάνει σύμβουλος στρατηγικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επειδή δείξατε μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα γίνει στις Ευρωεκλογές του 2019, θα σας έλεγα να μας δείξετε τις δικές σας ομιλίες δυο χρόνια πριν.

Θεωρώ ότι η συνέπεια στην πολιτική είναι καλό πράγμα. Εσείς έχετε μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε πως γίνατε από αυτόν που έσκιζε μνημόνια σε αυτόν που τα φέρνει. Είναι ή δεν είναι τέταρτο μνημόνιο;

Είναι γιατί συμπεριλαμβάνει δεσμεύσεις που δεν είναι στο προηγούμενο μνημόνιο και δεσμεύει τη χώρα μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου. Αυτό λέγεται τέταρτο μνημόνιο. Τα έχετε μπλέξει λίγο. Το μεσοπρόθεσμο προδιαγράφει στόχους.

Γιατί δεν καταθέσατε μεσοπρόθεσμο και καταθέτετε τώρα που λήγει το 2021. Δεσμεύετε τη χώρα σε πρόσθετα μέτρα μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Για τα μέτρα, θα μας πείτε τίποτα; Για το αφορολόγητο; Για την περικοπή συντάξεων; Μιλήσατε 61 λεπτά, χωρίς να τα αναφέρετε. Μόνο αντίμετρα υπάρχουν;

Μας είπατε για το ζήτημα του χρέους. Ότι αν δεν πάρετε την ρύθμιση, δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Υπάρχει στις 1000 σελίδες; Προβλέπεται;

Παγιδεύεστε. Είπα με μεγάλη σαφήνεια για το ζήτημα του χρέους. Κακώς οι πιστωτές δεν έχουν κάνει ακόμα τη ρύθμιση του χρέους. Αυτά είπα στον Σόιμπλε, αυτά λέω κι εγώ. Θα περίμενα να μην επαναλάβετε αυτά που λέτε συνήθως για καταστροφικό PSI, γιατί διαβάζω στη σελίδα 233 του μνημονίου, ότι παραδέχεστε επί λέξη ότι "τα τελευταία χρόνια η σύνθεση και η δομή του χρέους, βελτιώθηκαν". Αυτό είναι αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του 2012. Αυτά που λοιδωρούσατε και τώρα δέχεστε πως ήταν ωφέλιμα.

Μιας και μιλάτε για ΔΝΤ. Έχω δυο εκθέσεις βιωσιμότητας του 2014 και 2016. Η πρώτη εκτιμούσε ότι το χρέος θα έμπαινε σε τροχιά ταχείας αποκλιμάκωσης. Η άλλη εκτιμά ότι το 2060 το δημόσιο χρέος θα βρίσκεται στο 200%. Τι μεσολάβησε; Εσείς και ο κ. Καμμένος.

Υπόσχεστε ότι θα φέρετε συμφωνία που θα μειώσει το χρέος, στο επίπεδο που θα ήταν αν δεν είχατε γίνει πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια.

Τον λόγο έχει πάρει εκ νέου ο Κ. Μητσοτάκης

Τσίπρας: Θα τα καταφέρουμε!

Ο δικός μας στρατηγικός στόχος αλλά και καθήκον, πατριωτικό, δημοκρατικό, αριστερό είναι να οδηγήσουμε τη χώρα με ασφάλεια έξω από τα μνημόνια, να την στήσουμε στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις.

Μετά να δουλέψουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον του τόπου. Αυτή η προοπτική για πρώτη γορά έρχεται κοντά. Πέρα και έξω από τον παραδοσιακό πελατειασμό. Είναι εξαιρετικά σημαντική προοπτική. Γι αυτό ζητήσαμε την εντολή τον Σεπτέμβρη του 2015, λέγοντάς του την αλήθεια, και δεν αξιοποιήσαμε την εντολή που είχαμε.

Συνεχίζουμε να παλεύουμε και θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Ο λαός παρά τις δυσκολίες ξέρει ένα πράγμα. Ξέρει ποιοι είμαστε και τι σκοπό έχουμε. Δεν είμαστε αλάνθαστοι αλλά ξέρει ότι δεν είμαστε ούτε πορφυρογέννητοι, ούτε παιδιά της διαπλοκής.

Είναι γι αυτό τον λόγο που παρά τις απογοητεύσεις, γνωρίζει ότι είμαστε οι μοναδικοί που μπορούμε να το παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε. Εμείς στο τέλος δεν θα τον διαψεύσουμε. Θα τα καταφέρουμε.

Τσίπρας: Ψεύδεται συνειδητά ο Μητσοτάκης

Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι τα αντίμετρα είναι αέρας. Είναι απολύτως προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης ψεύδεται συνειδητά, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρει να διαβάσει, ούτε να μην ξέρει μαθηματικά.

Κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε γιατί το αποτέλεσμα του 2016 σε πρωτογενές πλεόνασμα είναι 4,2%. Που τώρα μας λέτε "κακώς το βγάλατε".

Όταν η πραγματικότητα δεν μας αρέσει, αντί να αλλάξουμε τα επιχειρήματα της προπαγάνδας μας, αλλάζουμε την πραγματικότητα. Αέρας κοπανιστός είναι τα λόγια και τα επιχειρήματά σας.

Τσίπρας προς ΝΔ: Είστε σαν ξεπουπουλιασμένα κοτόπουλα

Αυτή η αντιπολίτευση του "ό,τι λάχει" δεν μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς. Ή τα έχετε χάσει με το κλείσιμο της αξιολόγησης, ή βρίσκεστε σε πανικό. Ο φόβος τώρα αλλάζει στρατόπεδο. Τώρα που τελειώνει το παραμύθι της παρένθεσης.

Φαίνεστε σαν ξεπουπουλιασμένα κοτόπουλα. Δυο χρόνια τώρα επενδύετε στην αριστερή παρένθεση. Αλλά η μόνη παρένθεση που θα κλείσει είναι αυτή των μνημονίων και της άρσης κυριαρχίας στην οποία οδηγήσατε τη χώρα. Γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε γιατί κάποιοι την οδήγησαν σε στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης. Γιατί δεν άφησαν καμία υποδομή να μας προστατεύει στα χρόνια της κρίσης. Γιατί το υπερπλεόνασμα το έκαναν μίζες. Φοβάστε ότι θα έρθουν αποδείξεις στις εξεταστικές επιτροπές αλλά και στα δικαστήρια.

Τσίπρας προς Μητσοτάκη: Δεν θα έλυνες κουίζ δημοτικού

Μια απίστευτη ατάκα, απηύθυνε προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας, υποτιμώντας εμφανέστατα τη νοημοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε: "Μου θυμίζετε ένα κουίζ που μας έβαζαν στο σχολείο "Τι είναι πιο βαρύ ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι;". Είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρίσκαστε την σωστή απάντηση κύριε Μητσοτάκη."

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει τι λέει το άρθρο. Τα ισόποσα αντίμετρα 1% του ΑΕΠ θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα το 2019 υπό την προϋποθεση ότι στο τέλος του 2018 είμαστε εντός των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, στο 3,5% του ΑΕΠ κι όχι 5,5% του ΑΕΠ

Τα δύο βασικότερα αφηγήματα της καταστροφολογίας, το λεγόμενο 4ο μνημόνιο και η αμφισβήτηση των αντιμέτρων

Τσίπρας σε ΝΔ, για τις κατηγορίες περί μη κλεισίματος της διαπραγμάτευσης

Μας κατηγορούσατε ότι δεν κλείνουμε τη διαπραγμάτευση γιατί έχουμε ιδεοληψίες που ζητάμε την επιστροφή της εργασιακής κανονικότητας.

Αυτήν την αντιπολίτευση του ό,τι κάτσει, ό,τι λάχει και έτσι και γιουβέτσι, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς

Πολύ φοβάμαι ότι υιοθετώντας διαρκώς τις συμβουλες των ακραίων στην παράταξή σας, όπως του αντιπροέδρου σας, του κ. Γεωργιάδη, πολύ δύσκολα θα καταφέρετε να αλλάξετε πολιτική, τους έχετε παραδώσει τα κλειδιά του σπιτιού και στο τέλος μπορεί να χάσετε και το σπίτι

Τον Μάη του 2019 θα έχουμε και 5 μήνες στους οποιόυς θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα αντίμετρα, που σήμερα ετοιμάζεστε να καταψηφίσετε ένα προς ένα. Αέρας κοπανιστός για σας, που όμως τότε, θα ανακουφίζουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και συμπολίτες μας, που σήμερα σας ακούν και δεν θα έχουν ξεχάσει ότι σήμερα τα καταψηφίζετε

Τσίπρας σε Μητσοτάκη:

Είχατε μία ευκαιρία, να αλλάξετε αφήγημα. Λέτε στον ελληνικό λαό δύο πράγματα, ότι η κυβέρνηση φέρνει 4ο μνημόνιο κι ότι τα αντίμετρα είναι αέρας κοπανιστός. θα κρατήσω αυτές τις δηλώσεις σας, και θα ζητήσω από τους συνεργάτες μου να ετοιμάσουν από τώρα τα σποτς για τις Ευρωεκλογές

Τον Μάη του 2019 θα έχετε κλεισει κοντά 3,5 χρόνια αρχηγός της Αξιωμ. Αντιπολίτευσης και αρχηγός κόμματος που θα προβλέπει αδιάλειπτα κόφτες, καταστροφές και αποτυχίες, αλλά ούτε οι κόφτες θα ενεργοποιούνται ούτει οι καταστροφές και οι αποτυχίες θα έρχονται και θα ζητάτε εκλογές, που ποτέ δεν θα έρχονται

Γρονθοκόπησαν δημοσιογράφο και εικονολήπτη του ALPHA!

Άγνωστοι επιτέθηκαν και γρονθοκόπησαν δημοσιογράφο και εικονολήπτη του ALPHA, έξω από τη Βουλή.

Μπροστά από τη Βουλή έχουν φτάσει τα μπλοκ των συλλαλητηρίων. Διαδηλωτής έκαψε μια σημαία του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν αρκεί στην πολιτική να έχεις υπεροπλία στα μέσα επικοινωνίας, όλα τα κανάλια, τις εφημερίδες, τους εκδότες, τους δημοσκόπους, τα καλοπληρωμένα trolls του διαδικτύου, γιατί στο τέλος της ημέρας, πολιτική δεν είναι μόνο η επικοινωνία. Θέλει και στρατηγικό και μυαλό και ψυχή και πάνω από όλα, έχει να κάνει και με την πραγματικότητα

Στο βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας

Απαντώντας της ο πρόεδρος της Βουλής, γιατί άλλαξε η σειρά, υποστηρίζει ότι δεν είναι σε βάρος της κ.Γεννηματά

Η κ.Γεννηματά διαμαρτυρήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, γιατί την όρισαν να μιλήσει μετά τον πρωθυπουργό

Φέιγ βολάν από τη νεολαία της ΛΑΕ, κατά την ομιλία του Κ.Μητσοτάκη

Η νεολαία της ΛΑΕ πέταξε φέιγ βολάν από τα θεωρεία της Βουλής την ώρα της ομιλίας του Μητσοτάκη. Τρία άτομα πέταξαν τα φυλλάδια με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της ΝΔ να διακόψει για λίγο την ομιλία του.

Στο βήμα ο κυριάκος Μητσοτάκης

Μην βάζετε τζάμπα τυράκι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσουν ούτως ή άλλως. Για την καρέκλα το κάνουν, όχι για το χρέος

Δεν έχετε καμία λαϊκή νομιμοποίηση για αυτά που πάτε να ψηφίσετε σήμερα. Μόνο που τρώτε από τα έτοιμα. Γιατί οι αποφάσεις για το χρέος είναι ειλημμένες από τον Νοέμβριο του 2012, από την κυβέρνηση Σαμαρά

Τι θέλετε τελικά; Να αποτελειώσετε την πραγματική οικονομία με εξωφρενικά πλεονάσματα για να κάνετε εσείς μικροπολιτική επιδομάτων; Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε € 865 εκ. με φετινό στόχο πλεονάσματος 1,75%, πώς θα επιστρέψετε 3,6 δις με στόχο πλεονάσματος 3,5%;

Ξελαφρώστε για λίγο τους πολίτες. Τωρα όμως, που τους τα πήρατε χωρίς λόγο, όχι το 2019

Μέτρα 9,5 φορές περισσότερα από το mail Χαρδούβελη

Δεν είναι ένα κανονικό μνημόνιο, γιατί δεν προβλέπει καμία πρόσθετη χρηματοδότηση. Παίρνετε σκληρά μέτρα, χωρίς λεφτά για τη χώρα. Παίρνετε μέτρα 9,5 φορές περισσότερα από το mail Χαρδούβελη. Αυτό ψηφίζετε σήμερα. Με τη μείωση του αφορολόγητου μπορεί να χαθούν μέχρι και τρεις συντάξεις και ένα μισθό εργαζομένου.

Το τέταρτο μνημόνιο έχει μέτρα και για το 2017 και για το 2018. Μειώνετε κατά 40% το επίδομα θέρμανσης, καταργούνται κοινωνικά επιδόματα και βέβαια απελευθερώνονται οι ομαδικές απολύσεις σε αντίθεση με όσα λέγατε. Περικόπτονται ειδικά μισθολόγια από το 2017.

Ο κ.Τσακαλώτος έλεγε ότι θα παραιτηθεί αν το αφορολόγητο πέσει κάτω από τις εννέα χιλιάδες ευρώ. Πού είναι τώρα ο κ. Τσακαλώτος; Το 4ο Μνημόνιο είναι και βαρύ και άδικο και περιλαμβάνει μέτρα, που δεν τα ζητούσε κανείς πριν

Έρχεστε σήμερα, να φορογήσετε για πρώτη φορά συμπολίτες μας, που βγαζουν 550 ευρώ τον μήνα. Και μην ξεχάσουμε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας που διαβεβαίωνε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ότι θα επαναφέρει τους μισθούς και θα επιστρέψει τα ανδρομικά

Και μεις ψηφίσαμε μνημόνια, δεν το κάναμε με τόσο ενθουσιασμό!

Φορολογείτε συμπολίτες μας που βγάζουν 500 ευρώ το μήνα. Να μην ξεχάσω και τον Καμμένο. Διαβεβαίωνε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, τα στελέχη των ΕΔ ότι θα προστατεύσει τις απολαβές του. Για να φέρει χωρίς διαβούλευση, παρεμβάσεις που τους κάνουν να παραμιλούν. Πίσω από την κυβέρνηση, πίσω από τον πρωθυπουργό έρχονται δύο κόμματα βουλευτές που ψηφίζουν τα πάντα για να παραμείνουν για λίγο ακόμα στα έδρανα. Και εμείς ψηφίσαμε μνημόνια δεν το κάναμε με τόσο ενθουσιασμό.

Αν είχατε στοιχειώδη ντροπή, θα είχατε παραιτηθεί!

Δημιουργείτε πελατειακό κράτος. Διορίζεται συμβασιούχος στο Δημόσιο, τους μονιμοποιείται αυθαίρετα, μέχρι να καταπέσουν οι διορισμοί στα δικαστήρια, τους εκμεταλλεύεστε χυδαία. Καταντήσατε το Σύνταγμα, κουρελόχαρτο. Ποιος ξέρει τι ακόμα σχεδιάζετε παίζοντας με τους θεσμούς. Παρεμβαίνετε με ωμότητα στη Δικαιοσύνη, απειλείτε ανεξάρτητες αρχές. Πήγατε να ελέγξετε το τηλεοπτικό τοπίο με τους λαγούς και το νόμο Παππά.

Κάνατε ότι μπορούσατε για να διαλύσετε εκείνα τα ΜΜΕ που δεν συμφωνούσαν μαζί σας. Κι όλα αυτά ενώ η ΕΡΤ έχει γίνει ΥΕΝΕΔ. Με αποτέλεσμα να έχει μηδενική τηλεθέαση. Υποβαθμίζετε το ίδιο το κοινοβούλιο και χτίζετε ένα σύστημα μέσα από συναλλαγές και εκβιασμούς. Χρησιμοποιείτε τους μηχανισμούς του κράτους απειλώντας πολιτικούς σας αντιπάλους. Από την στιγμή που ένας αριστερός μεταβάλλεται σε έναν αμοραλιστή εξουσιομανή. Είναι λόγια του Μίκη Θεοδωράκη, αγωνιστή της Αριστεράς και συμβόλου της Δημοκρατίας.

Αυτή είναι η παρακαταθήκη της δικής σας αριστεράς. Σε όσα υποσχεθήκατε, αποτύχατε. Αποτύχατε παταγωδώς, αν είχατε στοιχειώδη ντροπή, θα είχατε παραιτηθεί. Ξέρετε η ντροπή είναι η εσωτερική φωνή που μας υποδεινύει το σωστό δρόμο. Είναι λέξη άγνωστη σε εσάς.

Μητσοτάκης: Από το "Go back" φτάσατε στο "Βοήθεια"

Φέρατε μεγαλύτερη λιτότητα και από αυτήν που σας ζητούσαν, διαλύοντας την παραγωγική Ελλάδα. Το τέταρτο μνημόνιο τιμωρεί αυτούς που δήθεν θα προστατεύατε. Αυτούς που θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο και αυτούς που θα δουν να φεύγει μια ακόμα σύνταξη. Λέγατε για την εθνική κυριαρχία και από το "Go back madam Merkel" πήγαμε στο "Βοήθεια κυρία Μέρκελ". Δεσμεύσατε την περιουσία της χώρας. Λέγατε ότι θέλετε να διώξετε το ΔΝΤ και τώρα το παρακαλάτε να μείνετε. Στηρίξατε την πολιτική σας καριέρα πάνω σε ωμά ψέματα.

Μητσοτάκης: Την ύβρη ακολουθεί η Νέμεσις

Τρια χαμένα χρόνια για την Ελλάδα και 14,2 δισ πρόσθετα βάρη για τους Έλληνες. Αυτός είναι ο βασικός λογαριασμός Τσίπρα-Καμμένου. Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για απάτη, κανονική πολιτική απάτη, που όμοιά της δεν έχουμε δει στην σύγχρονη πολιτική ιστορία.

Πλέον μέχρι και οι πρωταγωνιστές, αυτοί που εσείς διαλέξατε και φέρατε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, ομολογούν δημόσια ότι οι υποσχέσεις ήταν εν γνώση του πρωθυπουργού, ψεύτικες. Αλήθεια κύριε Τσίπρα, τι λέτε για τις δηλώσεις Βαρουφάκη για τις ανοησίες του Προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Να επισημάνω ότι δεν τον δυσκόλεψε ιδιαίτερα να αναλάβει υπουργός. Τα προγράμματα πολύ εμίσησαν την καρέκλα ουδείς.

Είστε όλοι σας συνένοχοι στην πολιτική απάτη. Παγιδεύεται τη χώρα σε ένα μέλλον χωρίς προοπτική για να παραμείνετε στην κοινωνία. Την ύβρη ακολουθεί πάντα η Νέμεσις.

Οι πολίτες καταλαβαίνουν πως έχουν μπροστά τους μία κυβέρνηση, που κάνει ότι ξέχασε, όσα έλεγε, αλλά δεν έκανε τίποτα από όσα έλεγε

Η χώρα είχε βγει δύο φορές στις αγορές μέσα στο 2014 κι ετοιμαζόταν για μόνιμη έξοδο, την άνοιξη του 2015. Αυτό που ζουμε σήμερα, είναι ένας εφιάλτης, που ήταν αποτέλεσμα των καταστροφικών επιλογών της σημερινής κυβέρνησης. Οφείλεται αποκλειστικά στον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο. Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί εμβρόντητη να μετατρέπεται σε μία αποικία λιτότητας, χωρίς ημερομηνία λήξης. Αν Τσίπρας - Καμμένος δεν ειχαν ξεγελάσει τους Έλληνες και δεν είχαν έρθει στην εξουσία όπως ήρθαν και δεν έκαναν, όσα έκαναν, η Ελλάδα θα ήταν μία φυσιολογική χώρα

Κλείνει ο κύκλος της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης!

Σε λίγο 144 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 9 των ΑΝΕΛ θα ακούσουν το όνομά τους στην ονομαστική για το τέταρτο μνημόνιο. Δεν θα διστάσουν, ούτε θα αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους, θα ψηφίσουν και με τα δύο χέρια. Και έτσι θα κλείσει ο κύκλος της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης που γνώρισε η χώρα.

Με τη βοήθεια της ΧΑ και των ΑΝΕΛ, το 2014, αν και η χώρα είχε βγει δυο φορές στις αγορές και ετοιμαζόταν για μόνιμη έξοδο από την Άνοιξη του 2015, έχοντας παράλληλα την προληπτική γραμμή στήριξης. Σήμερα ζούμε έναν εφιάλτη αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης.

Οφείλετε στον Τσίπρα και στον Καμμένο. Η κοινωνία εμβρόντητη παρακολουθεί την πατρίδα να μετατρέπεται σε αποικία λιτότητας, χωρίς ημερομηνία λήξης. Η πραγματικότητα είναι ωμή. Αν Τσίπρας και Καμμένος δεν είχαν ξεγελάσει τους Έλληνες, η Ελλάδα θα είχε επανέλθει στην ανάπτυξη και θα ήταν κανονική χώρα της Ευρωζώνης.

Θα συζητούσαμε για το πως θα χτίσουμε το κοινό μας μέλλον αντί να βλέπουμε μια κυβέρνηση να κρύβει την αλήθεια στα χαλάσματα.

Στο βήμα της Βουλής ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης

Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά εσείς κάνετε συνεχώς το ίδιο λάθος. Καθυστερήσατε να κλείσετε την αξιολόγηση 7 μήνες. Χάσαμε 1% του ΑΕΠ. Γιατί αυτή η καθυστέρηση; Γιατί αφήσατε τους δανειστές να προσθέτουν νέα αιτήματα. Κάποιοι στην κυβέρνηση σκέφτηκαν ότι θα εμπλέξουν τη χώρα στην προεκλογική περίοδο στη Γερμανία, θα τους πιέσουμε και τελικά έγινε το αντίθετο.

Είναι κουτοπόνηρη η λογική σας. Η σκέψη σας είναι στους πελάτες και όχι στους πολίτες.

Θεοδωράκης: Σας έλεγα φέρτε τη συμφωνία του Γιούνκερ να την υπογράψουμε!

Η Ελλάδα μπήκε στο πρώτο μνημόνιο το 2010, στο δεύτερο το 2012, στο τρίτο το 2015. Σήμερα 1,5 εκατομμύριο ζει κάτω από το όριο φτώχειας. Αυτοί που δουλεύουν και δεν πληρώνονται για μήνες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Γιατί η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη στα μνημόνια. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έμειναν μόνο 3 χρόνια. Στην Ελλάδα όμως τα μνημόνια πήγαν σετάκι με τα ψέμματα. Τα ψέμματα του Γενάρη του 2015 και τον Σεπτέμβρη του 2015.

Αφορολόγητο, κατάργηση ΕΝΦΙΑ, κατώτερος 751, διαγραφή οφειλών στους φτωχούς δανειολήπτες λέγατε. Φέρατε το χειρότερο μνημόνιο και είναι γνωστή η σύγκρουσή μας τον Ιούνιο του 2015, όταν σας έλεγα φέρτε την συμφωνία του Γιούνκερ να την υπογράψουμε. Χρεώσατε τη χώρα με πολλά δις.

Στο βήμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης

Τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200 προτείνει ο Βασίλης Λεβέντης από το βήμα της Βουλής. Και με τους 150 είναι σύμφωνος, αλλά όπως λέει, για κάτι τέτοιο χρειάζεται να γίνει Αναθεώρηση του Συντάγματος

Ο Λεβέντης για την... γυναίκα του!

Έναν ιδιαίτερο τρόπο, ή μάλλον... τον δικό του τρόπο επέλεξε ο Βασίλης Λεβέντης για να στείλει "μήνυμα" στον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα αφηγήθηκε μια ιστορία, πίσω στην εποχή που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Ο τότε πρωθυπουργός μιλούσε στη ΔΕΘ και ρωτήθηκε για την περίφημη -πια- φράση του πάλαι ποτέ "γαλάζιου" υπουργού, Γιώργου Βουλγαράκη "ό, τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό".

Ο Κώστας Καραμανλής ρωτήθηκε γι' αυτό και υπερασπίστηκε τον Γιώργο Βουλγαράκη στα περί νομιμότητας.

"Τότε γύρισε η γυναίκα μου και μου είπε η ηθική ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο νόμος δεν τον νοιάζει. Ο Καραμανλής τελείωσε", είπε ο Βασίλης Λεβέντης, για να συνεχίσει: "Το ίδιο μου είπε και τώρα για τον Τσίπρα".

Λεβέντης: Είστε αριστεροί και κόβετε συντάξεις

Οι κυβερνητικοί βουλευτές μιλούν συνεχώς για τα "αντίμετρα". Να αναλάβετε την ευθύνη, να μην κρύβεστε πίσω από αντίμετρα. Διαλέξατε το χρέος και λέτε για γραβάτες. Το χρέος έχει συμφωνηθεί για τον Αύγουστο του 2018. Τι θέλετε να πάρετε παραπάνω; Από τώρα; Να βγουν από τώρα τα ομόλογα μέχρι το 2025. Ούτως ή άλλως, έχουν δεσμευτεί οι ξένοι ότι αν έχουμε εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις...

Μεγαλώσατε το θέμα του χρέους, για να πειστούν οι βουλευτές σας. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι πρόβλημα χρέους, αλλά μη εκτέλεσης των μεταρρυθμίσεων. Κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Είστε αριστεροί και κόβετε συντάξεις. Αν δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, 100 χρέη να κόψουν πάλι στον άσσο θα είναι η χώρα.

Ανοίξατε επαγγέλματα; Όχι.

Λεβέντης: Αν ήμουν στη θέση του Τσίπρα, θα παραιτούμουν

Όσο και αν σας φαίνεται απλή η συνεδρίαση καταγράφεται στην ιστορία. Δείχνει την αποτυχία 7 ετών. Δείχνει ότι περάσαμε 7 χρόνια άκαρπης λιτότητας. Οι ξένοι δεν μας εμπιστεύονται όταν ζητούν μέτρα που θα ισχύσουν μετά τη λήξη του προγράμματος. Δε νομίζω να υπάρχει άλλη τέτοια συμφωνία στον κόσμο που να αναφέρεται στο μέλλον. Που θέλει να δέσει χειροπόδαρα ένα κράτος για το μέλλον. Γιατί δεν εμπιστεύονται; Γιατί είπαν οι πρωθυπουργοί ότι θα κάνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν έκαναν.

Δεν καταλαβαίνω γιατί βγήκε ο Στουρνάρας και είπε ότι έχουν υλοποιηθεί 90% των μεταρρυθμίσεων. Η χώρα έχει χάσει την αξιοπιστία της. Εγώ θα παραιτούμουν αν ήμουν στην θέση του πρωθυπουργού. Είναι και προσβολή προς το πρόσωπό του ότι δεν τον εμπιστεύεται η διεθνής κοινότητα.

Πρέπει να πείσετε, πώς θα φέρετε επενδύσεις. Πριν δύο χρόνια είχατε την κυβέρνηση, τα ίδια άτομα και δεν φέρατε καμία. Γιατί η βιασύνη να δείξουμε ότι τα καταφέραμε; Για να τα καταφέρει μία χώρα, πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα στις Τράπεζες και να γίνουν επενδύσεις. Το ότι βγαίνουμε στις αγορές ξεβράκωτοι, δεν αποδεικνύει, ότι η χώρα πέρασε την κρίση

Να ξεκαθαρίσει η αίθουσα αυτή, αν αγαπάμε το ευρώ. Η ιστορία με τους Βαρουφάκηδες άφησε πίσω της τη βρώμα της. Με οπαδούς διφορούμενους και εσάς να βγαίνετε στα κανάλια και να λέτε "εκβιαζόμαστε", μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, υπό αυτές τις συνθήκες;

Αν μέσα στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ είναι ένα σημαντικό ποσοστό αργομίσθων, το να κουκουλώνουμε το πράγμα, είναι μάταιο. Η ΝΔ ας προσχωρήσει στην άποψη της Ένωσης Κεντρώων. Μπορούμε να τους πληρώνουμε για πάντα; Γιατί δεν επιτρέπουν ούτε στους άλλους να δουλεύουν

Μεγαλώσατε το θέμα του χρέους, για να πειστούν οι βουλευτές να ψηφίσουν σήμερα "Ναι". Το πρόβλημα της Ελλάδας είνια κυρίως θέμα μη επιτέλεσης των μεταρρυθμίσεων. Κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Είστε Αριστεροί και πάτε να κόψετε συντάξεις. Αν δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, εκατό χρέη να κόψουν, πάλι στον άσσο θα είναι η χώρα

Ερώτηση Γεωργιάδη: Έπαιξε η μπάντα του στρατού στο πάρτι του Καμμένου;

Εν των μεταξύ, για "πράξη αλόγιστης υπεροψίας", κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ αναφερόμενος στο πάρτι γενεθλίων Καμμένου-Πολάκη και στη φημολογούμενη συμμετοχή σε αυτό της στρατιωτικής μπάντας (vid)

Κατατέθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου με τα μέτρα και τα αντίμετρα της συμφωνίας για το κλείσιμο της αξιολόγησης, που συζητείται στη Βουλή.

Αίτημα ονομαστικής επί της αρχής και για συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου αναμένεται να κατατεθεί και από τη ΝΔ.

Σημειώνεται πως στόχος είναι υπουργοί και βουλευτές να μιλήσουν έως τις 18:00, ώστε αμέσως μετά, τη σκυτάλη να πάρουν οι πολιτικοί αρχηγοί και στις 24:00 να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες επί της αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου.

Εκπλήξεις δεν αναμένονται από τους κυβερνητικούς βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν τα δύσκολα μέτρα, ελπίζοντας πως αυτά ίσως δείξουν το φως στο τούνελ για το ελληνικό χρέος. Την ίδια ώρα, όλη η Βουλή θα είναι περικυκλωμένη από φορείς, συνδικάτα και ανθρώπους που διαμαρτύρονται για το νέο τέταρτο πακέτο σκληρών μέτρων ή το τέταρτο Μνημόνιο όπως το χαρακτηρίζουν κάποιοι.

Οι κόντρες, οι αψιμαχίες και οι ύβρεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής και αυτά θα κορυφωθούν απόψε με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Στόχος της κυβέρνησης και του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα είναι να υπεραμυνθεί των μέτρων που φέρνει στη Βουλή ως ο μοναδικός τρόπος για να ληφθεί μία γενναία απόφαση για το ελληνικό χρέος. Άλλωστε ο ίδιος δήλωνε στους δημοσιογράφους στη Βουλή αισιόδοξος σε τέτοιο βαθμό που, όπως είπε, δεν αποκλείεται να αναγκαστεί να φορέσει και γραβάτα.

Βέβαια, εν όψει του Eurogroup διαδραματίζεται ένα σκληρό πόκερ στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ και τίποτα δεν δείχνει πως η μάχη για το ελληνικό χρέος θα έχει αίσιο τέλος κυρίως για την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι πως οι όποιες αποφάσεις για το χρέος δεν θα ληφθούν στο Eurogroup του Μαΐου, με τις εξελίξεις να «μεταφέρονται» για τον Ιούνιο.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να αποδείξει πως υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιτροπεία, ενώ για πολλοστή φορά θα θελήσει να δείξει πως οι κυβερνητικές επιλογές είναι πλέον επικίνδυνες για την πορεία της χώρας.

Ψηφίζεται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα σκληρά μέτρα

Αντιδράσεις από την ομιλία της υπουργού Εργασίας

Βαριές κατηγορίες από την υπουργό Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου κατά των δύο κομμάτων που κυβερνούσαν μέχρι τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε εκτενώς στα πεπραγμένα των δύο αυτών κυβερνήσεων, λέγοντας πως πάλευαν οι ευρωβουλευτές στηρίζοντας τις απόψεις και τις θέσεις του ΔΝΤ.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης πολλές φορές ζήτησε από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να κάνουν ησυχία, καθώς αντιδρούσαν στα λεγόμενα της κας Αχτσιόγλου.

Στο βήμα της Βουλής η Έφη Αχτσιόγλου

Το πολυνομοσχέδιο είναι ένα αποτέλεσμα πολύωρων διαπραγματεύσεων, όπως επεσήμανε η υπουργός Εργασίας. Παραδέχθηκε πως υπήρξαν συμβιβασμοί και υποχωρήσεις, αλλά υπήρξαν και νίκες. Σημείωσε πως με αυτή τη συμφωνία η χώρα σταδιακά θα βγει από την κρίση και την επιτροπεία.

Η κα Αχτσιόγλου διευκρίνισε πως η κυβέρνηση ήταν αντιμέτωπη με ακραίες απαιτήσεις από τους δανειστές για μέτρα με τιμωρητική διάθεση απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Τόνισε πως το ΔΝΤ προέβλεπε πρωτογενές έλλειμμα για το 2016, αλλά τελικά υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 4%. Κατηγόρησε το Ταμείο πως κάνει συχνά λάθη στις εκτιμήσεις του, εκτιμήσεις που φαίνεται πως ακουμπούν στις συμπάθειές τους και όχι σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Έτοιμη και η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ακόμα δεν έχει καταθέσει επίσημο αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, αλλά στελέχη του κόμματος το έχουν προαναγγείλει στους κοινοβουλευτικούς δημοσιογράφους. Συγκεκριμένα, σκοπεύουν να ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων για το αφορολόγητο και τις περικοπές στις συντάξεις.

Με laptop στη Βουλή η Αχτσιόγλου

«Φωτιά» έχουν πάρει οι υπουργοί ενόψει της αποψινής ψηφοφορίας στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, η οποία κάθεται στα έδρανα της βουλής και εργάζεται, καθώς δεν έχει λεπτό για χάσιμο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες η κ. Αχτσιόγλου, έχει μπροστά της σημειώσεις, φωτοτυπίες, ένα laptop και μελετά.

Ο Κουτσούμπας για το χρέος και τα αντίμετρα

Ειδική αναφορά στο χρέος έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στη βουλή για το πολυνομοσχέδιο.

«Το χρέος δεν πρέπει να το αναγνωρίσει ο λαός γιατί δεν έχει συμμετοχή στη δημιουργία του», επεσήμανε ο κ. Κουτσούμπας και συμπλήρωσε: «να πληρώσουν το χρέος αυτοί που το δημιούργησαν».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση με το νέο παραμύθι για τα αντίμετρα θέλει να κρύψει ό,τι συμφώνησε με ΕΕ και ΔΝΤ» και ότι «το μεγαλύτερο τμήμα των αντιμέτρων θα ενισχύσει άμεσα τις μεγάλες επιχειρήσεις όχι τους εργαζόμενους».

«Η μείωση των συντάξεων θίγει όλους τους συνταξιούχους, η αύξηση των φόρων θίγει όλους τους μισθωτούς», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων, και επί της υπουργικής τροπολογίας 1032/164/18.5.2017 του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών.

Κουτσούμπας: Τι σόι αριστερή κυβέρνηση είναι αυτή;

Ο κ. Κουτσούμπας συνέχισε την δριμεία κριτική στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του για το πολυνομοσχέδιο.

«Ο λαός έχει κυριολεκτικά γονατίσει μετά από χρόνια κρίσης», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και πρόσθεσε: «Παίξανε με τα όνειρα και τις ελπίδες του ελληνικού λαού».

«Τι σόι αριστερή κυβέρνηση είναι αυτή που συζητάει για κατάργηση του ειδικού μισθολογίου στους ένστολους;», αναρωτήθηκε ο κ. Κουτσούμπας.

«Δεν θα αργήσει η στιγμή που ο λαός θα υψώσει τη φωνή του και δεν θα ξέρετε που να κρυφτείτε», συμπλήρωσε.

Παρέμβαση του υπουργού Υγείας στη Βουλή

Την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής έκανε και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός λέγοντας πως η συγκεκριμένη συμφωνία σταθεροποιεί τη λειτουργία της χώρας και δίνει ορατότητα στην κοινωνία για βιώσιμη έξοδο από την κρίση.

Όπως είπε ο κ. Ξανθός τα σενάρια περί αριστερής παρένθεσης έχουν καταπέσει παταγωδώς, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως συγκαταλέγεται στις δυνάμεις της ελίτ και στις ακραίες συντηρητικές δυνάμεις που προσπαθούν να χαλκιδεύσουν τη συμφωνία αυτή.

«Ακούγεται μία κριτική ότι πουλήσαμε την ψυχή μας για να μείνουμε στις καρέκλες της εξουσίας. Εμείς, ούτε επιδιώξαμε, ούτε μεθοδεύσαμε ή κληρονομήσαμε υπουργικές και βουλευτικές καρέκλες. Εμείς ήμασταν και είμαστε οργανικό στοιχείο του αγώνα της κοινωνίας και εξαιτίας αυτής της σχέσης μάς εμπιστεύτηκε. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αξιοπρέπεια να πασχίζουμε για το καλύτερο, για να αποδείξουμε ότι η Αριστερά είναι χρήσιμη», κατέληξε ο κ. Ξανθός.

Κουτσούμπας: Είναι το 4ο μνημόνιο...

Η συμφωνία που έφερε η κυβέρνηση είναι ένα νέο μνημόνιο. Είναι το 4ο μνημόνιο, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο.

Παρέμβαση Πετρόπουλου για τον ΕΦΚΑ

Μιλώντας στην Ολομέλεια ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος υπεραύνθηκε των κυβερνητικών επιλογών για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Μίλησε για μία καλύτερη λειτουργία του ΕΦΚΑ πιο αποτελεσματική, ενώ όπως σημείωσε υπάρχει αύξηση των εσόδων παρά τα όσα λέγονται και αποκαλύπτονται καθημερινά για βόμβα στα θεμέλια του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκάλυψε δε πως στο ΙΚΑ μόνο υπήρχε αύξηση των εισπράξεων κατά 12% δηλαδή 413 εκατομμύρια ευρώ.

Θεοχαρόπουλος: Τσίπρας και Τσακαλώτος να φορέσουν ποσέτ

Ο λογαριασμός των μέτρων λιτότητας αγγίζει τους πάντες και τα πάντα, είπε μιλώντας στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Ο Κικίλιας στην κυβέρνηση: Είστε εχθροί του ελληνικού λαού...

"Είστε εχθροί του ελληνικού λαού και βάλλετε ευθέως κατά των χαμηλοσυνταξιούχων, των μισθωτών, της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και οποίων έχουν μοχθήσει και παλέψει" είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στη βουλή παρουσία του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.

O Τσακαλώτος υπερασπίζεται τα αντίμετρα...

«Αντίμετρα υπάρχουν και εφαρμοστούν όταν επιτευχθούν οι στόχοι», διαμήνυσε από το βήμα της Βουλής ο ΕυκλείδηςΤσακαλώτος με τον Μάκη Βορίδη από τη ΝΔ να απαντά «χαιρέτα μου τον πλάτανο».

Η παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών και οι βολές που εξαπέλυσε προς την αξιωματική αντιπολίτευση ότι έχει στήσει μια ολόκληρη φιλολογία για να πέσει η κυβέρνηση, προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Κωστής Χατζηδάκης χτύπησε με ένταση το χέρι του στο έδρανο, φωνάζοντας προς την κυβέρνηση ότι «πούλησε την ψυχή της».

«Χτίζετε σε ένα ψέμα, τα αντίμετρα υπάρχουν αν είμαστε εντός των στόχων», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και διερωτήθηκε γιατί η ΝΔ δεν στηρίζει την κυβέρνηση 3 ημέρες πριν το κρίσιμο Eurogroup. «Καλή επιτυχία! Να ψηφίσετε το βράδυ τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και να πάρετε το φόρο από το 500άρικο», αντέτεινε ο Μάκης Βορίδης.

Ο Νίκος Παππάς αποκάλεσε την αντιπολίτευση χάμστερ

«Κάνετε όπως τα συμπαθέστατα χάμστερ, απλώς τρέχουν και δεν κινούνται και δεν βλέπουν κι έξω να καταλάβουν ότι δεν μετακινούνται», είπε προς την αντιπολίτευση ο Νίκος Παππάς το βράδυ της Τετάρτης και αναφερόμενος στα αντίμετρα που η ΝΔ αποκαλεί «πέτσινα», είπε: «Τα δικά μας αντίμετρα πέτσινα, τα δικά σας μεταξωτά, όμως τα μεταξωτά αντίμετρα θέλουν και επιδέξια διαπραγμάτευση».

Καταπέλτης η Λιάνα Κανέλλη κατά του πρωθυπουργού

«Έρχεται ο πρωθυπουργός στη Βουλή και μιλάει στους δημοσιογράφους- που είναι αλήτες, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, που βρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ- και τους λέει "to good to be true"- είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, για το δάνειο. Να σας πω εγώ ως δημοσιογράφος τι συμβαίνει; Το true to be good. Είναι πολύ αληθινό για να είναι καλό» σχολίασε η Λιάνα Κανέλλη από το ΚΚΕ που είπε απευθυνόμενη προς την κυβέρνηση: «Ήρθατε ως ελπίδα και πέσατε ως ακρίδα».