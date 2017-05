Κανέλλη: Ήρθατε ως ελπίδα και πέσατε ως ακρίδα

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα άσκησε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη από το βήμα της Βουλής.

«Ήρθατε ως ελπίδα και πέσατε ως ακρίδα. Λέτε ότι θα φύγετε από επιτροπεία. Από ποια επιτροπεία φεύγετε; Δίνετε εξουσία στον υπουργό Οικονομικών να εφαρμόζει την πολιτική των επιτρόπων και θα την εφαρμόζει μέχρι τουλάχιστον το 75% του χρέους να αποπληρωθεί» σημείωσε η κ. Κανέλλη.

«Έρχεται ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και μιλάει στους δημοσιογράφους, που είναι αλήτες, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, που βρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, και τους λέει "too good to be true", είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, για το δάνειο. Να σας πω εγώ ως δημοσιογράφος τι συμβαίνει; Τοo true to be good. Είναι πολύ αληθινό για να είναι καλό» πρόσθεσε η κ. Κανέλλη.