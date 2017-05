Τσίπρας: Είμαι αισιόδοξος, μέχρι και γραβάτα θα φορέσω

Too good to be true. Με αυτή την φράση σχολίασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το κλίμα που διαμορφώνεται για την χώρα υποστηρίζοντας δε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει επενδυτικό τσουνάμι.



Αναφορικά με το χρέος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως με «αυτά που ακούγονται ίσως αναγκαστώ και να βάλω γραβάτα» προεξοφλώντας με τη φράση αυτή ότι ετοιμάζεται μια φόρμουλα που θα οδηγήσει στην οριστική λύση του προβλήματος του ελληνικού χρέους.



Πάντως, κατά την διάρκεια της συζήτησης του πρωθυπουργού με κοινοβουλευτικούς συντάκτες αναπτύχθηκαν οι «γκρίζες ζώνες» και τα αιχμηρά σημεία που εμποδίζουν ΔΝΤ και Βερολίνο να συμφωνήσουν για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε νέο ναυάγιο



«Το ΔΝΤ εννοεί αυτά που λέει. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι δεν είναι στημένο» εξήγησε ο πρωθυπουργός για να προσθέσει «Αυτό σημαίνει επίσης πως μπορεί να είναι μια δύσκολη βραδιά η 22α Μαϊου (σ.σ. eurogroup) και να μην έχουμε συμφωνία» και να συμπληρώσει αμέσως μετά «υπάρχει όμως και η θετική πλευρά. Να έχουμε λύση».



Ο κ. Τσίπρας αποκάλυψε: «Η κυρία Λαγκάρντ μου είπε: "Είμαι σε σύγκρουση με τον Σόιμπλε. Χωρίς χρέος δεν μπορώ να περάσω την συμφωνία από το συμβούλιο" και παραδέχθηκε πως «η συνομιλία με την κυρία Λαγκάρντ μου δημιούργησε ανησυχία, γι' αυτό επικοινώνησα με την κυρία Μέρκελ. Η Γερμανίδα καγκελάριος μου ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα του χρέους δεν το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο κ. Σόιμπλε, αλλά ότι είναι κοινή απόφαση. Μου είπε ότι είμαστε "on board», για να συμπληρώσει: «Η συνομιλία μου μαζί της μου έδωσε να καταλάβω ότι θα έχουμε θα έχουμε συμφωνία στις 22 Μαΐου».



Σε ερώτημα, δε, για το αν η κόντρα ΔΝΤ - Βερολίνου μεταθέσει τις όποιες αποφάσεις για το χρέος για μετά τις γερμανικές εκλογές, ο πρωθυπουργός είπε: «Δεν φοβάμαι αυτό το σενάριο. Δεν θέλει η κυρία Μέρκελ να πάει σε εκλογές με ανοικτή κρίση στην Ελλάδα».



Στο ερώτημα τι θα περιλαμβάνει ενδεχόμενη λύση για το χρέος, είπε πως εξαρτάται με το ύψος των πλεονασμάτων από το 2018 έως το 2028. Επίσης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έξοδο της χώρας στις αγορές, σημειώνοντας ότι επιτόκιο ύψους 4%-4,5% δεν είναι απαγορευτικό.



Ψήφος εμπιστοσύνης το αυριανό αποτέλεσμα



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο μετατρέπεται σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, αν και δεν έδειξε να ανησυχεί για ενδεχόμενες απώλειες.



Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης πως η επόμενη διετία, έως τις εκλογές, δίνει πολιτικά περιθώρια για αναστροφή του κλίματος που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές» είπε, εκτιμώντας ότι μία σειρά επενδύσεων και θέσεων εργασίας θα αναστρέψουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς δείκτες.



Ο ίδιος επιτέθηκε στη ΝΔ, με αφορμή την τροπολογία με τέσσερα αντίμετρα, που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση.



«Είναι ενδιαφέρουσα η στροφή της ΝΔ προς τα αντίμετρα. Όμως, τροπολογία έχουν μόνο για τα αντίμετρα και όχι για τα μέτρα. Για τα μέτρα έχουν δεσμευτεί ότι θα τα εφαρμόσουν. Εγώ τουλάχιστον είπα ότι δεν θα τα εφαρμόσω, αν δεν υπάρξει λύση για το χρέος» είπε χαρακτηριστικά.



Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα και στις επαφές που είχε με ξένους ηγέτες, αλλά και τις προοπτικές για νέες μεγάλες επενδύσεις.



Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν ώριμες επενδύσεις που θα προχωρήσουν το προσεχές διάστημα και πως κατά τις επαφές διαμορφώθηκε η εικόνα πως η Ελλάδα είναι πλέον μια υπολογίσιμη για επενδύσεις χώρα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο κινεζικό ενδιαφέρον για ΑΔΜΗΕ, σιδηροδρομική σύνδεση Πειραιά - Βελιγράδι, ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, Καστέλι κ.ά, για να επισημάνει πως «η αίσθησή μου είναι πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον μόνο από την Κίνα. Εφόσον κλείσει η αξιολόγηση και πάρουμε το χρέος θα υπάρξει επενδυτικό τσουνάμι».