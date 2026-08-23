Ο καύσωνας συνεχίζεται και σήμερα Κυριακή, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 37 βαθμών Κελσίου.

Γενική πρόγνωση για τη χώρα

Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή και μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ κατά τόπους στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι δύο με τρεις βαθμούς χαμηλότερη. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τους 6 μποφόρ από το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πιθανό στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Μακεδονία, Ιόνιο και Ήπειρο

Στη Μακεδονία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 με 39 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο και την Ήπειρο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

Με πληροφορίες από: enikos.gr