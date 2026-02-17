Μια νέα, επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο για ακραία φαινόμενα που αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες. Το σκηνικό του καιρού συνθέτουν ισχυρές καταιγίδες, ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς, αλλά και άνεμοι που θα αγγίξουν την ένταση της θύελλας στα πελάγη, προκαλώντας έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Πού θα «χτυπήσουν» τα ισχυρότερα φαινόμενα την Τρίτη

Η επιδείνωση είναι καθολική, ωστόσο συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» λόγω της έντασης των βροχοπτώσεων και του κινδύνου από τους θυελλώδεις ανέμους.

Ήπειρος και Δυτική Στερεά: Ισχυρά φαινόμενα έως το απόγευμα, με ιδιαίτερη προσοχή στην Ιόνια Οδό.

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος: Επικίνδυνες ώρες από το μεσημέρι έως το απόγευμα, ειδικά κοντά στον ήδη υπερχειλισμένο Αλφειό.

Νησιά Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Ραγδαία επιδείνωση από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ.

Κρήτη και Κυκλάδες: Ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης και στα νοτιότερα νησιά των Κυκλάδων.

Ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας: Πρόσκαιρα πυκνές χιονοπτώσεις.

Θυελλώδεις άνεμοι και «καμπανάκι» για τις μετακινήσεις

Η κατάσταση στις θάλασσες θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις που καθιστούν απαγορευτική κάθε άσκοπη δραστηριότητα.

Ιόνιο Πέλαγος: Από το απόγευμα και το βράδυ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα εκτοξευθούν στα 9 με 10 μποφόρ.

Αιγαίο και Κρήτη: Δυτικοί άνεμοι έντασης έως 9 μποφόρ θα επικρατήσουν από το βράδυ της Τρίτης.



Η κρατική μηχανή καλείται για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, σε μια περίοδο όπου οι υποδομές της χώρας δοκιμάζονται σκληρά από τις επαναλαμβανόμενες κακοκαιρίες, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για ουσιαστική θωράκιση των πληγέντων περιοχών.

Ο καιρός στην Αττική και η σταδιακή βελτίωση

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται πιο ήπια σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη 18/02, με εξασθένηση των ανέμων και υποχώρηση των βροχών. Ωστόσο, η ηρεμία θα είναι προσωρινή, καθώς νέα επιδείνωση διαφαίνεται ήδη για την Παρασκευή.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 20/2

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 21/2

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτη Προειδοποίηση Πολιτικής Προστασίας: Κακοκαιρία με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αφρικανική σκόνη