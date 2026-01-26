Καιρός: Σαρώνουν την Αττική σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι – Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σε κατάσταση "πορτοκαλί συναγερμού" βρίσκεται η Αττική τις τελευταίες ώρες, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει το λεκανοπέδιο με σφοδρές βροχοπτώσεις και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε εκτάκτως το δελτίο επιδείνωσης καιρού στις 11:30 π.μ., προειδοποιώντας ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στο νομό μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, Δευτέρα (26/01).

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σήμανε συναγερμό για το επόμενο μισάωρο, τονίζοντας πως το πέρασμα των καταιγίδων θα είναι ταχύ αλλά ιδιαίτερα ισχυρό. Ήδη καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει στο κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια προάστια.

Αναλυτικά η εξέλιξη των φαινομένων:

Αττική: Σφοδρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι μέχρι το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.
Βόρεια Ελλάδα (Red Code): Στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ.
Νησιά & Κρήτη: Από το απόγευμα η κακοκαιρία μεταφέρεται στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου θα παραμείνει μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.
Άνεμοι: Στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

 

Οδηγίες προς τους πολίτες: Η Πολιτική Προστασία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε δρόμους με κακή απορροή. Οι δήμοι της Αττικής βρίσκονται σε επιφυλακή για τον καθαρισμό των φρεατίων, ενώ η ορατότητα κατά τη διάρκεια των φαινομένων θα είναι περιορισμένη.

