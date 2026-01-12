Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «πολική φωτοβολίδα» που σαρώνει τη χώρα σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τα χιόνια έχουν ήδη καλύψει περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι μετεωρολόγοι δίνουν «μάχη» προγνώσεων για την τύχη της Αττικής, την ώρα που το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ με την ένδειξη «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Η πορεία της κακοκαιρίας: Από τον Βορρά προς το Αιγαίο

Η ψυχρή εισβολή ξεκίνησε ήδη να δείχνει τα δόντια της από τη νύχτα. Χιονοπτώσεις σημειώνονται σε Δράμα, Καβάλα, Χαλκιδική και Ροδόπη, ενώ το κρύο είναι τσουχτερό με τον υδράργυρο να πέφτει κάτω από το μηδέν. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα μετατοπίζονται σταδιακά νοτιότερα, επηρεάζοντας:

Τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη).

(Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη). Την Εύβοια , η οποία αναμένεται να δεχθεί σημαντικά ύψη χιονιού.

, η οποία αναμένεται να δεχθεί σημαντικά ύψη χιονιού. Τα ορεινά των Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος) και την Κρήτη από το απόγευμα.

Το «θρίλερ» της Αττικής: Η ασυμφωνία των μοντέλων

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό παραμένει η Αττική, με τους μετεωρολόγους να εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις λόγω της οριακής φύσης της διαταραχής:

1. Γιάννης Καλλιάνος: Υπογραμμίζει την τεράστια απόκλιση μεταξύ των μοντέλων (ECMWF vs GFS). Ενώ το αμερικανικό μοντέλο «βλέπει» νιφάδες ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα (Ηλιούπολη και βορειότερα), τα υπόλοιπα δείχνουν κυρίως κρύο και ασθενή φαινόμενα στα ορεινά.

2. Θοδωρής Κολυδάς: Ξεκαθαρίζει πως «δεν είναι αθηναϊκός αυτός ο χιονιάς», εκτιμώντας ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και θα εντοπίζονται στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού.

3.Κλέαρχος Μαρουσάκης: Δίνει 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις, κάνοντας λόγο για μια «δευτερεύουσα διαταραχή» που μπορεί να φέρει εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής.

4. Γιώργος Τσατραφύλλιας: Εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι τα χιόνια στην Αττική θα είναι λίγα και παροδικά, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

«Καμπανάκι» Λαγουβάρδου για την Εύβοια

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει ο Κώστας Λαγουβάρδος για την Εύβοια, ειδικά την κεντρική και νότια. Εκεί, οι χιονοπτώσεις αναμένεται να είναι πυκνές και να φτάσουν μέχρι και τις πεδινές περιοχές. Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο οδικό δίκτυο του νησιού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς ο παγετός θα είναι ισχυρός.

Πολικές θερμοκρασίες: Η πιο κρύα ημέρα

Αν και τα χιόνια θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές μέχρι το μεσημέρι, το κρύο θα παραμείνει δριμύ.

Τρίτη πρωί: Αναμένεται να είναι η πιο κρύα στιγμή της κακοκαιρίας. Στα οροπέδια της Δυτικής Μακεδονίας (Νευροκόπι, Φλώρινα) το θερμόμετρο θα δείξει -12 έως -13 βαθμούς.

Αναμένεται να είναι η πιο κρύα στιγμή της κακοκαιρίας. Στα οροπέδια της Δυτικής Μακεδονίας (Νευροκόπι, Φλώρινα) το θερμόμετρο θα δείξει -12 έως -13 βαθμούς. Αθήνα: Ακόμα και στο κέντρο της πόλης, ο υδράργυρος την Τρίτη θα προσεγγίσει τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Η «θεαματική» ανατροπή της Τετάρτης

Παρά τη σφοδρότητα της εισβολής, η διάρκεια της θα είναι μικρή. Ήδη από την Τετάρτη (14/01) προβλέπεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Η Αθήνα θα επιστρέψει στους 14-15 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την «πολική φωτοβολίδα» και επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σημαντικό: Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για τις αλλαγές των δρομολογίων στα πλοία λόγω των θυελλωδών ανέμων (8 μποφόρ) και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με έντονα φαινόμενα.

