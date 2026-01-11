Σε εξέλιξη η ψυχρή εισβολή σε όλη τη χώρα. Γιατί οι μετεωρολόγοι εμφανίζονται διχασμένοι για το λεκανοπέδιο, πού θα σημειωθεί ολικός παγετός και οι προειδοποιήσεις για την Εύβοια.

Με την «πολική φωτοβολίδα» να επηρεάζει ήδη τη χώρα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει η Αττική. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν μια πρωτοφανή «ασυμφωνία» λίγες μόλις ώρες πριν την κορύφωση των φαινομένων, προκαλώντας σύγχυση για το αν και πού θα το στρώσει τελικά στο λεκανοπέδιο.

Το «χάσμα» των μετεωρολόγων για την Αττική

Ο Γιάννης Καλλιάνος έκανε λόγο για πλήρη ασυμφωνία μεταξύ των παγκόσμιων μοντέλων (ECMWF, GFS, ICON, GEM), τονίζοντας ότι η πρόγνωση είναι οριακή. «Το ένα μοντέλο προβλέπει χιονόπτωση από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο κρύο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πραγματικότητα θα φανεί αργά το βράδυ της Κυριακής.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός για την πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι «τα χιόνια θα είναι λίγα και παροδικά», χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου, Κώστα Λαγουβάρδο, τα φαινόμενα θα κινηθούν ως εξής:

Βόρεια Ελλάδα: Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα σε Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσο και Ξάνθη από το βράδυ της Κυριακής.

Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα σε Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσο και Ξάνθη από το βράδυ της Κυριακής. Εύβοια: Η περιοχή που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς αναμένονται χιονοπτώσεις μέχρι και σε πεδινά τμήματα της Κεντρικής Εύβοιας.

Η περιοχή που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς αναμένονται χιονοπτώσεις μέχρι και σε πεδινά τμήματα της Κεντρικής Εύβοιας. Νησιά: Χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά των Σποράδων, των Κυκλάδων και από τη Δευτέρα στην Κρήτη.

Χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά των Σποράδων, των Κυκλάδων και από τη Δευτέρα στην Κρήτη. Εθνική Οδός: Πιθανές παροδικές χιονοπτώσεις σε Βοιωτία και Φθιώτιδα, χωρίς όμως μεγάλη δυναμική για προβλήματα χιονόστρωσης.

Πολικό ψύχος και ολικός παγετός

Το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται ολικός παγετός (θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου), ενώ οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα εντείνουν την αίσθηση του ψύχους.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη (14/01), οπότε και ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά.

