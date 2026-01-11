Αλλάζει δραματικά το σκηνικό του καιρού από σήμερα Κυριακή (11/01). Η ψυχρή εισβολή φέρνει τσουχτερό κρύο, θυελλώδεις βοριάδες και χιονοπτώσεις που θα «αγγίξουν» και τα πεδινά. Ποιες περιοχές της Αττικής βρίσκονται στο «κόκκινο».

Η χώρα μπαίνει σταδιακά στην «κατάψυξη», με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το meteo.gr, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθούν γρήγορα στα νοτιότερα τμήματα, ενώ η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι πιο κρύες ημέρες του τριημέρου.

Η πρόγνωση για την Αττική: Πού θα χιονίσει;

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει το χιόνι στην πρωτεύουσα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Επιμένει για 75% πιθανότητα αξιόλογης χιονόπτωσης στο λεκανοπέδιο, κάνοντας λόγο για «λευκές εκπλήξεις» ακόμα και δίπλα στο κύμα.

Θοδωρής Κολυδάς & meteo.gr: Πιο συγκρατημένοι, εστιάζουν στα ορεινά και ημιορεινά (Πάρνηθα, Πεντέλη), με «γκρίζα ζώνη» για τα χαμηλότερα υψόμετρα των βορείων προαστίων.

Η αλλαγή του καιρού που ξεκινά από αύριο, Κυριακή, σηματοδοτεί πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αρχικά αισθητή στα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Σε πολλές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν σε μονοψήφια… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 10, 2026

Πότε: Τα φαινόμενα στην Αττική θα ενταθούν από το βράδυ της Κυριακής προς το ξημέρωμα της Δευτέρας.



Προειδοποιήσεις ΕΜΥ & Θυελλώδεις Άνεμοι

Άνεμοι: Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, κρατώντας σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.

Θερμοκρασία: Στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς σήμερα (με συνεχή πτώση), ενώ στη Βόρεια Ελλάδα ο παγετός θα είναι ισχυρός με τον υδράργυρο κάτω από το μηδέν.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

