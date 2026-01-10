Επικίνδυνη στροφή του καιρού από σήμερα Σάββατο με θυελλώδεις νοτιάδες που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ, ενώ η «πολική φωτοβολίδα» πλησιάζει. Δείτε την αναλυτική πρόγνωση για την ψυχρή εισβολή που φέρνει χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και πότε αναμένεται η κορύφωση του παγετού.

Σάββατο: Προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους, το Σάββατο χαρακτηρίζεται από:

Θυελλώδεις νοτιάδες: Έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο, με κίνδυνο για απαγορευτικό απόπλου.

Έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο, με κίνδυνο για απαγορευτικό απόπλου. Ισχυρές καταιγίδες: Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο (προσοχή στα φουσκωμένα ποτάμια).

Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο (προσοχή στα φουσκωμένα ποτάμια). Υψηλές θερμοκρασίες: Λόγω των νοτιάδων, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 19-21 βαθμούς στα νότια.

Η ψυχρή εισβολή της Κυριακής και της Δευτέρας

Το σκηνικό αλλάζει απότομα από αύριο Κυριακή (11/01):

Κυριακή: Βοριάδες 7-8 μποφόρ και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας (έως 10 βαθμούς κάτω).

Δευτέρα: Χιόνια σε όλα τα ανατολικά ηπειρωτικά από τα 300 μέτρα υψόμετρο.

Αττική: Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά και ημιορεινά (Πάρνηθα, Πεντέλη, Κιθαιρώνας), ενώ η Δευτέρα θα είναι η πιο κρύα μέρα με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 8 βαθμούς στο κέντρο.

Η πρόγνωση για την Τρίτη (13/01)

Το κρύο θα είναι «τσουχτερό» με τον παγετό να κυριαρχεί στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα (έως -12°C), ωστόσο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αφήνοντας πίσω του το κύμα κακοκαιρίας.

