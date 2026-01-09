Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο σήμερα, Παρασκευή (9/1), με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για έντονες καιρικές διακυμάνσεις. Μετά την πρόσφατη κόντρα των μετεωρολόγων για τα χιόνια, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα μπαίνει σταδιακά στην «κατάψυξη».
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης Προειδοποιεί: «Πολικές Φωτοβολίδες»
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ωρών θα είναι η βίαιη σύγκρουση αερίων μαζών. Αυτό το φαινόμενο θα φέρει:
- Θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
- Επικίνδυνες βροχοπτώσεις, με έμφαση στη Δυτική Ελλάδα από το βράδυ.
- Απότομη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα βόρεια.
LIVE UPDATE: Η κακοκαιρία θα κορυφωθεί το Σάββατο, πριν ο καιρός «γυρίσει» σε χιονιά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
Η Γενική Πρόγνωση της ΕΜΥ για Σήμερα (9/01)
Η θερμοκρασία σημειώνει ήδη πτώση, ενώ ο παγετός έκανε την εμφάνισή του νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
- Βόρεια Ελλάδα: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, με το θερμόμετρο στη Μακεδονία να πέφτει έως και τους -4 βαθμούς Κελσίου.
- Νότια & Αιγαίο: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με γρήγορη όμως βελτίωση.
- Δυτική Ελλάδα: Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές που θα ενταθούν τις βραδινές ώρες.
Αναλυτικά ο Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Αττική
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι.
Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι 4-5 μποφόρ, σταδιακά θα γίνουν μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.
Τι να περιμένουμε τα επόμενα 24ωρα;
Το σκηνικό του καιρού παραμένει «ρευστό». Ενώ σήμερα έχουμε τοπικές βροχές και κρύο, το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι πολικές αέριες μάζες καραδοκούν, και το ερώτημα παραμένει: θα δούμε τελικά τα χιόνια να φτάνουν σε χαμηλά υψόμετρα την ερχόμενη εβδομάδα;
Μείνετε συντονισμένοι στο madata.gr για συνεχή ενημέρωση.
Διαβάστε ακόμα: Καιρός – «Πορτοκαλί» συναγερμός Κολυδά: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες με 9 μποφόρ και χιόνια