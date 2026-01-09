Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο σήμερα, Παρασκευή (9/1), με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για έντονες καιρικές διακυμάνσεις. Μετά την πρόσφατη κόντρα των μετεωρολόγων για τα χιόνια, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα μπαίνει σταδιακά στην «κατάψυξη».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης Προειδοποιεί: «Πολικές Φωτοβολίδες»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ωρών θα είναι η βίαιη σύγκρουση αερίων μαζών. Αυτό το φαινόμενο θα φέρει:

Θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.



που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Επικίνδυνες βροχοπτώσεις, με έμφαση στη Δυτική Ελλάδα από το βράδυ.



με έμφαση στη Δυτική Ελλάδα από το βράδυ. Απότομη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα βόρεια.

LIVE UPDATE: Η κακοκαιρία θα κορυφωθεί το Σάββατο, πριν ο καιρός «γυρίσει» σε χιονιά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.



Η Γενική Πρόγνωση της ΕΜΥ για Σήμερα (9/01)

Η θερμοκρασία σημειώνει ήδη πτώση, ενώ ο παγετός έκανε την εμφάνισή του νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Βόρεια Ελλάδα: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, με το θερμόμετρο στη Μακεδονία να πέφτει έως και τους -4 βαθμούς Κελσίου.

Νότια & Αιγαίο: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με γρήγορη όμως βελτίωση.

Δυτική Ελλάδα: Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές που θα ενταθούν τις βραδινές ώρες.



Αναλυτικά ο Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι 4-5 μποφόρ, σταδιακά θα γίνουν μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.



Τι να περιμένουμε τα επόμενα 24ωρα;

Το σκηνικό του καιρού παραμένει «ρευστό». Ενώ σήμερα έχουμε τοπικές βροχές και κρύο, το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι πολικές αέριες μάζες καραδοκούν, και το ερώτημα παραμένει: θα δούμε τελικά τα χιόνια να φτάνουν σε χαμηλά υψόμετρα την ερχόμενη εβδομάδα;

