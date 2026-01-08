Στα «μαχαίρια» βρίσκονται οι κορυφαίοι μετεωρολόγοι της χώρας με φόντο την επερχόμενη κακοκαιρία. Ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για «πολικές φωτοβολίδες» και χιόνια στην Αττική, Κολυδάς και Τσατραφύλλιας εξαπολύουν «πυρά» για παραπληροφόρηση και κυνήγι των κλικ.

Ο καιρός των επόμενων ημερών έχει γίνει πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, με τους επιστήμονες να διχάζονται για το αν τελικά η Ελλάδα θα ντυθεί στα λευκά ή αν πρόκειται απλώς για μια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.

Μαρουσάκης: «Πολικές φωτοβολίδες και χιόνια στα χαμηλά της Αττικής»

Την αρχή έκανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος με μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση, έκανε λόγο για απότομη αλλαγή του σκηνικού. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, οι νοτιάδες δίνουν τη θέση τους σε ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες μπορεί να φέρουν χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα της Αττικής και στα νησιά του Αιγαίου.

Κολυδάς: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα»

Η απάντηση από τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Μέσω της πλατφόρμας Χ, ο κ. Κολυδάς κατηγόρησε όσους «προεξοφλούν» χιόνια από τώρα, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

«Μας χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα... Το μόνο σίγουρο είναι η αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Τα υπόλοιπα είναι πολλές μέρες μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ...

✅...Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά… pic.twitter.com/7rBB3lu3tL — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 8, 2026

Τσατραφύλλιας: «Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος έκανε λόγο για «κραυγές» και clickbait ενημέρωση. «Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα. Ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση», έγραψε στο Facebook, στηλιτεύοντας την ανακύκλωση υπερβολικών προγνώσεων για χάρη των views.

Τι λέει η ΕΜΥ: Η επίσημη πρόγνωση για το 4ήμερο

Για να μην υπάρχει σύγχυση, ιδού τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:

Σάββατο 10/1: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και το Αιγαίο. Χιόνια στα ορεινά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοδυτικής χώρας. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς στα νότια.

Κυριακή 11/1: Αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Χιόνια στα ορεινά και από το βράδυ σε περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Δευτέρα 12/1 (Η ημέρα της κρίσης): Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις στην Εύβοια, το βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Ισχυρός παγετός στα κεντρικά και βόρεια.

Τρίτη 13/1: Λίγα χιόνια στα ορεινά της Κρήτης και του Αιγαίου, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά.



Συμπέρασμα: Το κρύο έρχεται, αλλά το αν θα δούμε το Σύνταγμα «λευκό» παραμένει ένα στοίχημα για τους μετεωρολόγους. Το madata.gr παρακολουθεί τα μοντέλα και θα σας ενημερώνει μόνο με έγκυρα δεδομένα.

Εσείς ποιον μετεωρολόγο εμπιστεύεστε περισσότερο;

