Σε κλοιό κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα με δύο διαδοχικά κύματα ψύχους να φέρνουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση και πολικό ψύχος.

Ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του τις επόμενες ώρες, καθώς ψυχρές πολικές αέριες μάζες κατεβαίνουν από τα βόρεια και συναντούν θερμότερες, δημιουργώντας ισχυρά βαρομετρικά συστήματα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι απότομη, ενώ αναμένονται χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

Από το απόγευμα της Πέμπτης (8/1), η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρώτα χιόνια αναμένονται σε:

Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία: Χιονοπτώσεις σε ορεινά αλλά και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Βόρεια Ελλάδα: Παγετός θα σημειωθεί από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Το δεύτερο κύμα και τα χιόνια στην Αθήνα

Ενώ το πρώτο κύμα θα εξελιχθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα δεύτερο, ισχυρότερο κύμα ψύχους που αναμένεται από τη Δευτέρα (12/1) προς την Τρίτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα αυτό αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις ακόμη και στα βόρεια προάστια της Αττικής. Η πτώση της θερμοκρασίας στο λεκανοπέδιο θα είναι αισθητή, με το τσουχτερό κρύο να κυριαρχεί.

Η πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη

Για το υπόλοιπο της ημέρας προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τη βορειοανατολική χώρα.

Θυελλώδεις άνεμοι δυτικοί 5 έως 7 μποφόρ, τοπικά έως και 9 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές.

Πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, όπου το βράδυ θα σημειωθεί παγετός.



Παράλληλα, νέο κύμα ψύχους αναμένεται από τη Δευτέρα προς την Τρίτη, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις ακόμη και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

