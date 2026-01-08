Κακοκαιρία: «Πολιορκία» 9 μποφόρ και χιόνια – Δεμένα πλοία, προβλήματα στις πτήσεις και πού έρχεται παγετός

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, καθώς το κύμα κακοκαιρίας κορυφώνεται με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις. Το 112 ήχησε ήδη από το βράδυ στην Ήπειρο, ενώ τα προβλήματα στις μετακινήσεις αυξάνονται με απαγορευτικά απόπλου και ακυρώσεις πτήσεων.

Με «άγριες» διαθέσεις συνεχίζεται η εβδομάδα, καθώς το νέο καιρικό σύστημα σαρώνει την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι επόμενες ώρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές και στα ορεινά του οδικού δικτύου.

Χάος στις συγκοινωνίες: Δεμένα πλοία και πτήσεις «θρίλερ»
Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 9 μποφόρ, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα:

  • Λιμάνια: Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας (προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο) και του Λαυρίου. Στον Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται μετ' εμποδίων και οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία.
  • Αεροδρόμια: Προβλήματα καταγράφηκαν στις πτήσεις προς Ιωάννινα. Αεροσκάφος από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω χαμηλής ορατότητας και ισχυρών ριπών, επιστρέφοντας τελικά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πού θα χιονίσει και πού θα «χτυπήσει» η βροχή
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα είναι έντονα στις εξής περιοχές:

Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κίνδυνο κατολισθήσεων (σχετικό μήνυμα από το 112).
Χιονοπτώσεις: Χιόνια πέφτουν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ πρόσκαιρα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία) με χαμηλότερο υψόμετρο.
Αττική & Θεσσαλονίκη: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά: Έρχεται παγετός
Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποιεί για την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από το βράδυ της Πέμπτης, στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά αναμένεται ισχυρός παγετός, ο οποίος θα δυσκολέψει τις μετακινήσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

 

Αναλυτικά η θερμοκρασία σήμερα 8/1:

  • Βόρεια Ελλάδα: 9 έως 13 βαθμοί Κελσίου.
  • Κεντρική & Νότια Ελλάδα: 13 έως 16 βαθμοί Κελσίου.
  • Νότιο Αιγαίο: Τοπικά έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Συμβουλή Newsroom: Αν πρόκειται να ταξιδέψετε στο ορεινό οδικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αντιολισθητικές αλυσίδες και ενημερωθείτε για την κατάσταση των λιμανιών πριν την αναχώρησή σας.

