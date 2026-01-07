Σε κλοιό έντονων καιρικών φαινομένων εισέρχεται η χώρα, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά και την ΕΜΥ να προειδοποιούν για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα φέρουν ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων επικαιροποιήθηκε, θέτοντας σε επιφυλακή τις αρχές για τις επόμενες ώρες.

???? ✅Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.… pic.twitter.com/waNiMvqhVJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 7, 2026

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα σήμερα Τετάρτη (07/01)

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Πιο συγκεκριμένα επηρεάζονται:

Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία και Νησιά Ιονίου (κυρίως Κέρκυρα, Λευκάδα): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Δυτική και Νότια Πελοπόννησος: Η κακοκαιρία θα ενταθεί από τις βραδινές ώρες.

Η κακοκαιρία θα ενταθεί από τις βραδινές ώρες. Θυελλώδεις Άνεμοι: Στο Αιγαίο οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Πρόγνωση για Πέμπτη 8/1 και Παρασκευή 9/1

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βορειοανατολικά, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Χιόνια: Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ πρόσκαιρα θα χιονίσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά.

Θερμοκρασία: Αναμένεται αισθητή πτώση, με παγετό τη νύχτα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση στα ηπειρωτικά, ωστόσο η παγωνιά θα είναι έντονη το πρωί.

Το νέο κύμα του Σαββατοκύριακου

Ο «χορός» των βαρομετρικών χαμηλών δεν σταματά, καθώς το Σάββατο 10/1 αναμένεται νέο κύμα βροχών από τα δυτικά που θα επεκταθεί γρήγορα σε όλη την Ελλάδα, ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει ξανά αισθητά στη Βόρεια Ελλάδα.

