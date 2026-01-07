Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας «RED CODE» έχουν τεθεί οι Αρχές στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα αναμένεται να φέρει επικίνδυνα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου της ΕΜΥ, η Τετάρτη 7 Ιανουαρίου θα είναι μια δύσκολη μέρα με θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ, έντονες βροχοπτώσεις και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι περιοχές στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στις εξής περιοχές:

Ιόνιο: Κυρίως σε Κέρκυρα και Λευκάδα.

Κυρίως σε Κέρκυρα και Λευκάδα. Ήπειρος: Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Άρτα.

Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Άρτα. Δυτική Στερεά: Με επίκεντρο την Αιτωλοακαρνανία.

Με επίκεντρο την Αιτωλοακαρνανία. Βορειοανατολική Ελλάδα : Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Πορτοκαλί προειδοποίηση). Πελοπόννησος: Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική και νότια πλευρά.

Θυελλώδεις άνεμοι και Απαγορευτικό

Το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας είναι οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι. Στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάσει τα 8 με 9 μποφόρ, γεγονός που καθιστά πιθανή την έκδοση απαγορευτικού απόπλου σε πολλά λιμάνια. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν την αναχώρησή τους.

Χιόνια και Αφρικανική σκόνη

Παράλληλα με τις βροχές, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Βορειοδυτικής χώρας (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία). Στην υπόλοιπη χώρα, οι νότιοι άνεμοι ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή στα νότια:

Αθήνα: Έως 20°C (βροχές από τη νύχτα).



Έως 20°C (βροχές από τη νύχτα). Θεσσαλονίκη: Έως 19°C.



Έως 19°C. Κρήτη & Νότια Νησιά: Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 21-23°C.



Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 21-23°C. Ήπειρος & Βορειοδυτικά: Αισθητά χαμηλότερη, από 12 έως 15°C.

Πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1). Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από τα δυτικά, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων.

