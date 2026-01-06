Με «δύσκολο» σκηνικό εξελίσσεται η ημέρα των Θεοφανίων (6/1) σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές βροχές, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη, επηρεάζοντας άμεσα τις τελετές Αγιασμού των Υδάτων σε πολλές περιοχές.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις εξής περιοχές:

Ιόνιο: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά.

Ήπειρος: Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Άρτα.

Δυτική Στερεά: Κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα.



Άνεμοι έως 8 μποφόρ και Αφρικανική Σκόνη

Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ από το βράδυ στο βορειοανατολικό και νότιο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι έντονη, δημιουργώντας θολή ατμόσφαιρα και λασποβροχές στα δυτικά και νότια.

Χιόνια και Θερμοκρασία

Παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 21 βαθμούς στην Κρήτη και τους 19-20 στην Αθήνα. Ωστόσο, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Προσοχή: Η αυριανή ημέρα (Τετάρτη 7/1) αναμένεται ακόμα πιο δύσκολη, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 9 μποφόρ.

