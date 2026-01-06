Καιρός Θεοφάνια 2026: Συναγερμός για 8 μποφόρ και καταιγίδες – Πού θα χιονίσει

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 16 άτομα
Καιρός Θεοφάνια 2026: Συναγερμός για 8 μποφόρ και καταιγίδες – Πού θα χιονίσει

Με «δύσκολο» σκηνικό εξελίσσεται η ημέρα των Θεοφανίων (6/1) σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές βροχές, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη, επηρεάζοντας άμεσα τις τελετές Αγιασμού των Υδάτων σε πολλές περιοχές.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις εξής περιοχές:

  • Ιόνιο: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά.
  • Ήπειρος: Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Άρτα.
  • Δυτική Στερεά: Κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία.
  • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα.


Άνεμοι έως 8 μποφόρ και Αφρικανική Σκόνη
Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ από το βράδυ στο βορειοανατολικό και νότιο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι έντονη, δημιουργώντας θολή ατμόσφαιρα και λασποβροχές στα δυτικά και νότια.

Χιόνια και Θερμοκρασία
Παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 21 βαθμούς στην Κρήτη και τους 19-20 στην Αθήνα. Ωστόσο, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Προσοχή: Η αυριανή ημέρα (Τετάρτη 7/1) αναμένεται ακόμα πιο δύσκολη, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 9 μποφόρ.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός – Θεοφάνεια 2026: Ανατροπή στο σκηνικό με βροχές, νοτιάδες και 20άρια – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αγρότες: Τελευταίο κυβερνητικό τελεσίγραφο – Τέλος η ανοχή, έρχεται το «Plan B» με πρόστιμα και κυρώσεις
Πολιτική

Αγρότες: Τελευταίο κυβερνητικό τελεσίγραφο – Τέλος η ανοχή, έρχεται το «Plan B» με πρόστιμα και κυρώσεις

Τι φέρνει η νέα χρονιά για την τσέπη σας – Εκπτώσεις, αυξήσεις μισθών και το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ
Οικονομία

Τι φέρνει η νέα χρονιά για την τσέπη σας – Εκπτώσεις, αυξήσεις μισθών και το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ

Παύλος Μαρινάκης: Τέλος η υπομονή με τους αγρότες. Σκληρή απάντηση για το χάος στα αεροδρόμια και τη Βενεζουέλα
Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Τέλος η υπομονή με τους αγρότες. Σκληρή απάντηση για το χάος στα αεροδρόμια και τη Βενεζουέλα

Έξυπνα βήματα για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά του σπιτιού σας αυτόν τον Ιανουάριο
Οικονομία

Έξυπνα βήματα για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά του σπιτιού σας αυτόν τον Ιανουάριο

Καιρός - Έκτακτο: «Κόκκινος» συναγερμός για τα Θεοφάνεια – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες και άνεμοι 9 μποφόρ (Λίστα)
Επικαιρότητα

Καιρός - Έκτακτο: «Κόκκινος» συναγερμός για τα Θεοφάνεια – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες και άνεμοι 9 μποφόρ (Λίστα)