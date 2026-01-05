Τι καιρό θα κάνει στον Αγιασμό των Υδάτων

Με «διπρόσωπο» σκηνικό εξελίσσεται ο καιρός για το επόμενο τριήμερο, καθώς η χώρα βρίσκεται στη δίνη ενός συστήματος που φέρνει ισχυρούς νοτιάδες, αφρικανική σκόνη, αλλά και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ημέρα που γιορτάζουν ο Θεόπεμπτος, η Θεώνη και η Συγκλητική, οι νεφώσεις θα κυριαρχήσουν, ενώ τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο η κακοκαιρία θα δείξει τα δόντια της στα δυτικά και βόρεια.

Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα και καταιγίδες

Η προσοχή των μετεωρολόγων εστιάζεται στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα, όπου οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως και 8 μποφόρ.

Βόρειο Ιόνιο & Ήπειρος: Πιθανώς έντονες βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα.

Πιθανώς έντονες βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα. Δυτική Στερεά: Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ.

Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ. Αφρικανική Σκόνη: Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών βροχών. Η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Συννεφιασμένο σκηνικό με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά. Το θερμόμετρο από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια (6/1)

Για αύριο, ημέρα των Φώτων, η ρίψη του Σταυρού θα γίνει με κατά τόπους βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, αλλά οι νοτιάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κάνοντας την έξοδο για τον εορτασμό πιο εύκολη.

