Με ανατροπή του σκηνικού αναμένεται να εορταστούν τα Θεοφάνεια 2026, καθώς η καλοκαιρία των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση της σε μια ραγδαία αλλαγή του καιρού. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οι τοπικές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη.

Τα 3 στάδια της κακοκαιρίας:

Σήμερα Κυριακή (04/01): Σταδιακή αύξηση των νεφώσεων από τα δυτικά και βόρεια, με τις πρώτες τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους αργά το βράδυ.

Σταδιακή αύξηση των νεφώσεων από τα δυτικά και βόρεια, με τις πρώτες τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους αργά το βράδυ. Ανήμερα τα Φώτα (06/01): Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα, με τη "βουτιά" του υδραργύρου να φτάνει έως και τους 6-8 βαθμούς Κελσίου.

Οι Άνεμοι: Στα πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις με πλοία.

Πού θα βρέξει:

Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο: Τα πρώτα έντονα φαινόμενα.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι των Θεοφανείων.

Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι των Θεοφανείων. Αττική: Αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το απόγευμα της Τρίτης.

Οι πολίτες που σκοπεύουν να παραστούν στην τελετή του Αγιασμού των Υδάτων θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία, ενώ σε ορισμένες ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείεται να σημειωθούν και οι πρώτες νιφάδες χιονιού.

Διαβάστε ακόμα: Πρωτοχρονιά με «δόντια»: Χιόνια και ισχυρός παγετός σε μεγάλο μέρος της χώρας