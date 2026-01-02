# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Καιρός - Ανατροπή: Μετά την παγωνιά έρχεται η «Άνοιξη» – Πού θα δείξει το θερμόμετρο 18 βαθμούς

Εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026 και τι πρέπει να προσέξουν όσοι επιστρέφουν από την επαρχία.

Μπορεί η Πρωτοχρονιά να μας υποδέχτηκε με τσουχτερό κρύο και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, όμως ο καιρός ετοιμάζει μια θεαματική στροφή για τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ένα θερμό κύμα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά αρχές Ιανουαρίου.

Άνοδος «ασανσέρ» για τη θερμοκρασία

Από σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ο υδράργυρος θα πάρει την ανιούσα. Σε πολλές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο έως και 8-10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Χαρακτηριστικά, στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Τι να προσέξετε στην επιστροφή

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οδηγοί που επιστρέφουν από το ορεινό δίκτυο θα πρέπει να είναι προσεκτικοί:

Παγετός:

Τις πρώτες πρωινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά ο παγετός θα παραμείνει, κάνοντας το οδόστρωμα επικίνδυνο.

Ομίχλες:

Η υγρασία σε συνδυασμό με τη σταδιακή θέρμανση θα δημιουργήσει τοπικά πυκνές ομίχλες στο οδικό δίκτυο της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η τάση για τα Φώτα

Το «ανοιξιάτικο» αυτό διάλειμμα φαίνεται πως θα μας συνοδεύσει μέχρι και την Κυριακή, ενώ οι μετεωρολόγοι εξετάζουν ήδη τα στοιχεία για την ημέρα των Θεοφανίων, όπου δεν αποκλείεται μια νέα, σύντομη κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών.

Διαβάστε ακόμα: Πρωτοχρονιά με «δόντια»: Χιόνια και ισχυρός παγετός σε μεγάλο μέρος της χώρας

