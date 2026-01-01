Ποδαρικό με "κατάψυξη" και θερμοκρασίες έως -12°C έκανε το 2026. Πότε υποχωρεί η πολική αέρια μάζα και πού θα δείξει το θερμόμετρο 18άρια το Σαββατοκύριακο.

Με τσουχτερό κρύο, ισχυρό παγετό και χιόνια σε αρκετές περιοχές έκανε ποδαρικό το 2026. Η Πρωτοχρονιά βρήκε τη χώρα σε ένα απόλυτα χειμωνιάτικο σκηνικό, με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη "ντύθηκαν" στα λευκά. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια εντυπωσιακή "θερμοκρασιακή βουτιά" προς τα πάνω, με τον καιρό να αλλάζει άρδην μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Πρωτοχρονιά στην "κατάψυξη": Πού έδειξε -12°C

Η Δυτική Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο του ψύχους, με τον παγετό να είναι καθολικός. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Καστοριά: Το θερμόμετρο άγγιξε τους -10°C.

Κοζάνη & Γαλατινή: Καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως και -12°C.

Ιπποκράτειος Πολιτεία: Το χιόνι "το έστρωσε" από νωρίς το πρωί, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στη Λεωφόρο Πάρνηθος.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ενώ ο Βορράς "πάγωσε", στο Καστελόριζο η θερμοκρασία ήταν 21 βαθμούς υψηλότερη, αναδεικνύοντας τις δύο "πρόσωπα" του καιρού στη χώρα.

Από την "ψύξη" στην "απόψυξη": Η πρόβλεψη Κολυδά και Αρναούτογλου

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια γρήγορη μετάβαση σε πιο "μαλακό" καιρό. Όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Κολυδάς, η πολική μάζα υποχωρεί από τα δυτικά και νότια, δίνοντας τη θέση της σε θερμότερες αέριες μάζες.

Το χρονοδιάγραμμα της αλλαγής:

Παρασκευή (02/01): Η παγωνιά επιμένει νωρίς το πρωί, αλλά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει, φτάνοντας τους 15-16°C στα νότια.

Σάββατο (03/01): Επικρατούν ισχυροί νοτιάδες (έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο) που θα φέρουν τη μεγάλη άνοδο.

Κυριακή (04/01): Η "απόψυξη" ολοκληρώνεται με το θερμόμετρο να δείχνει 17 έως 18 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Έρχονται βροχές από αύριο

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, η καλοκαιρία δεν θα συνοδεύεται από ήλιο παντού. Από αύριο Παρασκευή αναμένονται:

Βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Χιονοπτώσεις μόνο στα ορεινά της Ηπείρου και της Στερεάς (σε μεγάλο υψόμετρο).

Άστατο σκηνικό την ερχόμενη εβδομάδα με πολλές βροχές σε όλη τη χώρα.

Τι πρέπει να προσέξετε (Madata Tip)

Η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (από το μείον στο συν 18) μέσα σε 48 ώρες απαιτεί προσοχή, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς η υγρασία θα είναι αυξημένη λόγω των νοτιάδων. Αν προγραμματίζετε ταξίδι επιστροφής από τις γιορτές, προσέξτε τους ισχυρούς ανέμους στα πελάγη το Σάββατο.

