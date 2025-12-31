Το 2025 μας αποχαιρετά με τον πιο «κλασικό» χειμερινό τρόπο. Το σκανδιναβικό ψύχος που επηρεάζει τη χώρα τις τελευταίες ώρες έφερε τα πρώτα χιόνια, μετατρέποντας το τοπίο σε απόλυτα εορταστικό, αλλά φέρνοντας μαζί του και τα πρώτα σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από την Πάρνηθα μέχρι τα ορεινά της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, ο υδράργυρος έχει κάνει «βουτιά», με το χιόνι να αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Αττική: Κλειστή η Πάρνηθος – Χιόνια στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Στην Αττική, η Πάρνηθα έχει ήδη «ασπρίσει» για τα καλά, ειδικά γύρω από το καταφύγιο Μπάφι. Ωστόσο, η πρόσβαση για τους εκδρομείς δεν είναι ελεύθερη.

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Για προληπτικούς λόγους, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της διέλευσης των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Καζίνο.

Πρόσβαση: Η πρόσβαση στο τελεφερίκ που οδηγεί στο Mont Parnes παραμένει ανοιχτή.

Ιπποκράτειος Πολιτεία: Ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται στη Λίμνη Μπελέτσι και τις Αφίδνες, με το θερμόμετρο να δείχνει μόλις 2°C.

Σημαντικό: Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς το βουνό και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.



Εύβοια: Μάχη με το χιόνι και απαραίτητες αλυσίδες

Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αυτή την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Τα ορεινά χωριά του νησιού έχουν «βουλιάξει» στο λευκό, με τα μηχανήματα της Περιφέρειας να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

Πού χιονίζει: Πυκνή χιονόπτωση καταγράφεται στα χωριά Σέττα, Άγιος Αθανάσιος, Κοντοδεσπότι, Αγία Σοφία και Γλυφάδα.

Προσοχή στις αλυσίδες: Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον περιφερειακό δρόμο Κύμης – Μετοχίου (περιοχή Χορευταριάς), όπου το οδόστρωμα έχει καλυφθεί από χιόνι. Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κρίνεται απαραίτητη.

Νότια Εύβοια: Το όρος Όχη στην Κάρυστο έχει επίσης «ντυθεί» στα λευκά.



Στα λευκά και η Φθιώτιδα

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους και στη δυτική Φθιώτιδα. Οι περιοχές που επηρεάζονται άμεσα είναι αυτές γύρω από το Βελούχι, τα Βαρδούσια, τη Σαράνταινα και την Οίτη. Μέχρι στιγμής, το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, με την Πολιτική Προστασία να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες

Η νύχτα της αλλαγής του χρόνου προβλέπεται παγωμένη. Αναμένονται:

Ολικός παγετός στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι σε όλη την επικράτεια που θα εντείνουν την αίσθηση του ψύχους.

Συνέχιση των χιονοπτώσεων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Εσείς θα τολμήσετε μια βόλτα στα χιόνια για την πρώτη μέρα του χρόνου ή θα προτιμήσετε τη ζεστασιά του τζακιού; Πείτε μας στα σχόλια!

