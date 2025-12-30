Με έντονα χειμωνιάτικο καιρό θα υποδεχθεί η χώρα τη νέα χρονιά, καθώς η παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα του φετινού χειμώνα έως τώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, από το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου ξεκινά πρόσκαιρη αλλά έντονη μεταβολή του καιρού, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Η επιδείνωση θα γίνει αρχικά αισθητή στα δυτικά και τα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και από τα βόρεια, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, της τάξης των 7 έως 10 βαθμών Κελσίου. Η μεταβολή αυτή θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, με τον παγετό να κάνει έντονα την εμφάνισή του, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ήδη στα ηπειρωτικά, και ειδικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Το βράδυ της Τετάρτης και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου, υπάρχει αυξημένη –αν και πρόσκαιρη– πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Για την Αττική, τα περισσότερα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι τα χιόνια, εφόσον εκδηλωθούν, θα αφορούν κυρίως τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Περιοχές στους πρόποδες της Πεντέλης και της Πάρνηθας, αλλά και τμήματα των βορείων προαστίων σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ενδέχεται να δουν πρόσκαιρες και κατά βάση ασθενείς χιονοπτώσεις, με τη δυναμική τους να εξαρτάται από το μικροανάγλυφο, τους ανέμους και τις θερμοκρασιακές συνθήκες κάθε περιοχής.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με στροφή σε βόρειες διευθύνσεις και εντάσεις που τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας το αίσθημα ψύχους. Την Πρωτοχρονιά, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου θα σημειώνονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με σταδιακή εξασθένηση μέχρι το τέλος της ημέρας.

Το σκηνικό του καιρού καθιστά απαραίτητη την προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με παγετό και πιθανές χιονοπτώσεις. Η αλλαγή του χρόνου θα βρει μεγάλο μέρος της χώρας σε συνθήκες έντονου ψύχους, επιβεβαιώνοντας ότι το 2026 ξεκινά με… καθαρά χειμωνιάτικες διαθέσεις.

