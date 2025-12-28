Ισχυρούς έως θυελλώδεις βορειοδυτικούς ανέμους φέρνει ο καιρός σήμερα, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό κυρίως λόγω των ριπών. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (και τη Θεσσαλονίκη) και τις Σποράδες, όπου οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν 8–9 μποφόρ.

Τι επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε αναρτήσεις του, κάνει λόγο για πολύ ενισχυμένους βορειοδυτικούς στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες, τονίζοντας ότι για την Πρωτοχρονιά υπάρχουν δύο βασικές τάσεις στα προγνωστικά μοντέλα:

ECMWF & ICON (πιο «μαζεμένο» σενάριο): ο κύριος όγκος της ψυχρής μάζας μένει ανατολικότερα. Τα φαινόμενα είναι περιορισμένα, κυρίως σε ανατολικό/νοτιοανατολικό Αιγαίο, με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, αλλά χωρίς εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

GFS (πιο «βαρύ» σενάριο): πιο βαθιά κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών, που θα μπορούσε να φέρει πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, κυρίως σε βόρεια και ανατολικά.

Συμπέρασμα: προς το παρόν η «ζυγαριά» γέρνει προς ECMWF–ICON, χωρίς να μπορεί να αγνοηθεί το GFS, ενώ αναφέρεται ότι απαιτούνται ακόμη 2–3 ημέρες για πιο ασφαλή εκτίμηση.

Προειδοποίηση Αρναούτογλου: πολύ χαμηλή αισθητή θερμοκρασία

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για θυελλώδεις ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλή αισθητή θερμοκρασία κυρίως για σήμερα Κυριακή και κατά διαστήματα για αύριο Δευτέρα 29/12, με αυξημένη προσοχή σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκιδική.

Το πιο δύσκολο διάστημα τοποθετείται περίπου 10:00 έως 22:00–23:00, με ριπές που μπορεί να φτάσουν 9–10 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 11 σε εκτεθειμένα σημεία, γέφυρες και ανοιχτούς δρόμους. Αν και οι μέγιστες θερμοκρασίες μπορεί να κινούνται γύρω στους 12°C, η αισθητή μπορεί να πέφτει σημαντικά (το μεσημέρι γύρω στους 7°C, πρωί/βράδυ ακόμη και κοντά στο 0°C).

Ο καιρός σήμερα (Κυριακή 28/12)

Γενικά: σχεδόν αίθριος, με τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως σε νότιο Ιόνιο, Αιγαίο, Κρήτη.

Άνεμοι: από δυτικούς/βορειοδυτικούς 4–6, στρέφονται σε βόρειους/βορειοδυτικούς και ενισχύονται 5–7, τοπικά 8–9 μποφόρ σε κεντρική Μακεδονία και Σποράδες.

Θερμοκρασία: 10–13°C στα βόρεια, 14–16°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, 15–16°C στα δυτικά, 16–18°C στη νησιωτική χώρα.

Παγετός: τοπικά νωρίς το πρωί σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Αττική

Σχεδόν αίθριος, άνεμοι που στρέφονται σε βόρειους 4–5 και στα ανατολικά το βράδυ έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 5–16°C.

Θεσσαλονίκη

Σχεδόν αίθριος, άνεμοι βόρειοι/βορειοδυτικοί που ενισχύονται 5–7 και στον Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία 3–11°C.

Τι δείχνει η τάση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 29/12: γενικά αίθριος, πιθανές ασθενείς βροχές έως το μεσημέρι σε Αιγαίο/Κρήτη/νότια. Άνεμοι αρχικά ισχυροί, σταδιακά εξασθένηση. Μικρή πτώση θερμοκρασίας και τοπικός παγετός το πρωί.

Τρίτη 30/12: αυξάνονται οι νεφώσεις, σποραδικές βροχές (κυρίως δυτικά/νότια/Αιγαίο), πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολικό Αιγαίο και Ιόνιο.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12: σποραδικές βροχές σε ανατολικά/νότια, πιθανές καταιγίδες έως το μεσημέρι σε ανατολικό Αιγαίο/Κρήτη/Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια σε ορεινά και βόρεια-κεντρικά ημιορεινά. Πτώση θερμοκρασίας.

Πρωτοχρονιά 1/1: ασθενείς βροχές κυρίως σε θαλάσσια/παραθαλάσσια ανατολικά και νότια έως το μεσημέρι, λίγα χιόνια σε ανατολικά ορεινά και βορειοανατολικά ημιορεινά. Βόρειοι άνεμοι 4–6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασίας, με πρωινό παγετό κατά τόπους.

