Με εναλλαγές ανάμεσα σε γενικά καλές καιρικές συνθήκες και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα κυλήσει ο καιρός από σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι ο χειμωνιάτικος χαρακτήρας, με ενισχυμένους βοριάδες, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Σήμερα ο καιρός παρουσιάζει τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός.

Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει πτώση, με μέγιστες τιμές από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα εμφανιστεί τοπικά νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το απόγευμα, ωστόσο, νεφώσεις και τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα νότια και σε νησιωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς – βορειοδυτικούς και διατηρούνται ισχυροί στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές, παραμένοντας πάντως σε χειμερινά επίπεδα.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι αλλάζουν βαθμιαία σε δυτικούς, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει ελαφρά πτώση. Ο παγετός επιμένει νωρίς το πρωί σε ηπειρωτικές περιοχές.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Αυξάνονται σταδιακά οι νεφώσεις από το μεσημέρι, με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί έως 6 μποφόρ και ενισχύονται το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς – Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 6–7 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σημειώνει νέα μικρή πτώση, με παγετό τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός έως την Πρωτοχρονιά διατηρεί σταθερά χειμωνιάτικο προφίλ, χωρίς ακραία φαινόμενα, αλλά με κρύο, ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές. Οι μετακινήσεις απαιτούν προσοχή κυρίως νωρίς το πρωί και σε θαλάσσιες περιοχές.

