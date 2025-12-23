Σε άστατο καιρικό μοτίβο μπαίνει η χώρα τις ημέρες των Χριστουγέννων, με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει σταδιακή πτώση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα θα απασχολήσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται έως και την αλλαγή του χρόνου.

Ήδη, έντονα φαινόμενα καταγράφονται στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, ενώ από το απόγευμα ενισχύονται οι βροχές και στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο, με τάσεις ενίσχυσης τις επόμενες ώρες.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Άστατα Χριστούγεννα με φαινόμενα έως την αλλαγή του χρόνου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, ο καιρός θα παραμείνει άστατος τόσο σήμερα όσο και την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων. Όπως επισημαίνει, νέο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύει τη χώρα έως την αλλαγή του χρόνου, με βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε ορεινές περιοχές, αλλά και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Οι βροχές εντοπίζονται ήδη στο νότιο Αιγαίο, με καταιγίδες γύρω από τη Ρόδο, ενώ από το Ιόνιο προσεγγίζει νέο σύστημα που θα φέρει έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, με τον βοριά να υποχωρεί σταδιακά και να επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι.

Στα βόρεια ηπειρωτικά, οι πρωινές ώρες ξεκινούν με θερμοκρασίες κοντά στους 0°C και τοπικό παγετό, ενώ το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17-18°C.

- Αττική: Λίγες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, έως 16°C

- Θεσσαλονίκη: Συννεφιές με τοπικές βροχές γύρω από τον Θερμαϊκό, έως 13°C

Σάκης Αρναούτογλου: Δύο κύματα κακοκαιρίας

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος σε πρόσφατο βίντεό του στο YouTube ανέφερε ότι ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, ενώ από το απόγευμα επιδεινώνεται στη δυτική Ελλάδα, με τοπικά έντονα φαινόμενα στα Επτάνησα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, ενώ την Τετάρτη οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να είναι παντού έντονες.

- Παραμονή Χριστουγέννων: Συννεφιασμένη Αττική, βροχές στη Θεσσαλονίκη

- Ανήμερα Χριστουγέννων: Βροχερός καιρός στη βόρεια Ελλάδα και αστάθεια στην υπόλοιπη χώρα

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά, ωστόσο προς το τέλος Δεκεμβρίου και την Πρωτοχρονιά ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια ενδέχεται να φέρουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

- Παραμονή Χριστουγέννων (24/12): Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά

- Χριστούγεννα (25/12): Βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και ανατολική Θεσσαλία, ισχυροί άνεμοι έως 7-8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο

- 26 Δεκεμβρίου: Υποχώρηση φαινομένων από το μεσημέρι, πτώση θερμοκρασίας και τοπικός παγετός στα βόρεια

Τι να περιμένουμε συνολικά

Τα φετινά Χριστούγεννα θα κυλήσουν με βροχές στις περισσότερες περιοχές, χιόνια στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας. Οι πολίτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν, ιδιαίτερα σε ορεινούς προορισμούς ή νησιά του Αιγαίου, καλό είναι να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις και τις οδηγίες των Αρχών.

Ο καιρός, πάντως, δείχνει ότι φέτος τα Χριστούγεννα θα έχουν περισσότερο… χειμώνα παρά λιακάδα.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα με άστατο καιρό: Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας – Πού αναμένονται χιόνια