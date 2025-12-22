Καιρός: Βροχές μέχρι τα Χριστούγεννα, λίγα χιόνια στα ορεινά

Βροχερό και άστατο θα παραμείνει το σκηνικό των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά χειμώνα. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και τα Χριστούγεννα, ενώ οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας και στα χιονοδρομικά κέντρα, χωρίς να επηρεαστούν οι περισσότερες πεδινές περιοχές.

Τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπεται να εκδηλωθούν στις 23 και 24 Δεκεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του κάνει λόγο για υγρό καιρό τις ημέρες των Χριστουγέννων, σημειώνοντας:

«Χριστούγεννα με συννεφιά, αρκετές βροχές και περιορισμένα χιόνια. Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτίωση, ενώ το τέλος του 2025 ίσως συνοδευτεί από περισσότερο κρύο και πιθανές χιονοεκπλήξεις».

Αντίστοιχα, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι:

«Από το απόγευμα της Τρίτης έως και τα Χριστούγεννα προβλέπονται βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα εμφανιστούν στα ορεινά και σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Προσοχή στις μετακινήσεις».

Ο καιρός σήμερα – 22 Δεκεμβρίου

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στα ανατολικά και στα νησιά του Ιονίου, με τοπικές βροχές.

Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Πρόγνωση επόμενων ημερών



Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Ασθενείς βροχές αρχικά σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο και θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Άνεμοι στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Παραμονή Χριστουγέννων – 24 Δεκεμβρίου

Πυκνές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και στο Ιόνιο, κατά τόπους έντονες.

Σποραδικές βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές.

Χιόνια στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.

Χριστούγεννα – 25 Δεκεμβρίου

Νεφελώδης καιρός με βροχές σε πολλές περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Ο καιρός παραμένει άστατος, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πότε αλλάζει το σκηνικό

Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, η οποία φαίνεται να διατηρείται έως και την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, η βελτίωση θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας, με πιθανότητα τοπικών χιονοπτώσεων σε επιλεγμένες περιοχές.

Συμπέρασμα: Τα φετινά Χριστούγεννα θα κυλήσουν με βροχές, συννεφιά και περιορισμένα χιόνια, ενώ η ουσιαστική χειμωνιάτικη αίσθηση φαίνεται να έρχεται προς το τέλος του έτους.

