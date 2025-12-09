# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Χριστούγεννα με καιρό φθινοπώρου: Τι δείχνουν τα πρώτα μετεωρολογικά μοντέλα

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 32 άτομα
Χριστούγεννα με καιρό φθινοπώρου: Τι δείχνουν τα πρώτα μετεωρολογικά μοντέλα

Οι πρώτες μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων διαμορφώνουν ένα σκηνικό αρκετά διαφορετικό από αυτό που συνήθως φανταζόμαστε για τις γιορτές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι πιθανότητες για πραγματικά χειμερινό καιρό παραμένουν περιορισμένες, καθώς οι ψυχρές εισβολές δεν φαίνεται προς το παρόν να απειλούν τη χώρα.

Τα αριθμητικά μοντέλα συγκλίνουν στο ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο η θερμοκρασία θα κινηθεί 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά κανονικά, θυμίζοντας περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα. Παρά το γεγονός ότι οι νυχτερινές θερμοκρασίες ενδέχεται να παραμείνουν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, η συνολική τάση δείχνει μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα για την εποχή.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι οι πιθανές ψυχρές εισβολές γύρω στα Χριστούγεννα εμφανίζονται «αδύναμες ή παροδικές», χωρίς έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα. Δεν αποκλείονται μικρά διαλείμματα χειμωνιάτικου καιρού, ωστόσο το γενικό μοτίβο παραμένει σταθερά ήπιο και μακριά από πραγματικά χειμερινές καταστάσεις.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όλα δείχνουν πως οι φετινές γιορτές θα μας βρουν με συνθήκες πιο κοντά σε… παρατεταμένο φθινόπωρο παρά σε λευκά Χριστούγεννα.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί τώρα έχουμε ήπιο καιρό — Τι περιμένουμε τα Χριστούγεννα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου
ShowBiz

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου

Καλλιθέα: Καρέ–καρέ η στιγμή πριν το τροχαίο με εγκατάλειψη 17χρονου. Στη δημοσιότητα το όχημα που τον παρέσυρε
Κοινωνία

Καλλιθέα: Καρέ–καρέ η στιγμή πριν το τροχαίο με εγκατάλειψη 17χρονου. Στη δημοσιότητα το όχημα που τον παρέσυρε

Τριήμερο για χιλιάδες μαθητές: Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή
Κοινωνία

Τριήμερο για χιλιάδες μαθητές: Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή

Δημόσιο: Προσλήψεις, αυξήσεις και στοχευμένα επιδόματα για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
Οικονομία

Δημόσιο: Προσλήψεις, αυξήσεις και στοχευμένα επιδόματα για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ερωτευμένος με τη χώρα – «Ψάχνω Έλληνα άντρα, πρέπει να μάθω τη γλώσσα»
Viral

Ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ερωτευμένος με τη χώρα – «Ψάχνω Έλληνα άντρα, πρέπει να μάθω τη γλώσσα»