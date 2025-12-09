Χριστούγεννα με καιρό φθινοπώρου: Τι δείχνουν τα πρώτα μετεωρολογικά μοντέλα

Οι πρώτες μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων διαμορφώνουν ένα σκηνικό αρκετά διαφορετικό από αυτό που συνήθως φανταζόμαστε για τις γιορτές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι πιθανότητες για πραγματικά χειμερινό καιρό παραμένουν περιορισμένες, καθώς οι ψυχρές εισβολές δεν φαίνεται προς το παρόν να απειλούν τη χώρα.

Τα αριθμητικά μοντέλα συγκλίνουν στο ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο η θερμοκρασία θα κινηθεί 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά κανονικά, θυμίζοντας περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα. Παρά το γεγονός ότι οι νυχτερινές θερμοκρασίες ενδέχεται να παραμείνουν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, η συνολική τάση δείχνει μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα για την εποχή.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι οι πιθανές ψυχρές εισβολές γύρω στα Χριστούγεννα εμφανίζονται «αδύναμες ή παροδικές», χωρίς έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα. Δεν αποκλείονται μικρά διαλείμματα χειμωνιάτικου καιρού, ωστόσο το γενικό μοτίβο παραμένει σταθερά ήπιο και μακριά από πραγματικά χειμερινές καταστάσεις.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όλα δείχνουν πως οι φετινές γιορτές θα μας βρουν με συνθήκες πιο κοντά σε… παρατεταμένο φθινόπωρο παρά σε λευκά Χριστούγεννα.

