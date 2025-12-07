Η εβδομάδα που έρχεται φέρνει μια σημαντική ανακούφιση από τα συνεχή κύματα κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στον καιρό της Ελλάδας κυριαρχεί ο λεγόμενος «Ωμέγα Εμποδιστής», που δημιουργεί ένα «ατμοσφαιρικό βουνό» πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου — και αποκρούει τα συστήματα κακοκαιρίας, χαρίζοντας στη χώρα μας μερικές μέρες ήπιου καιρού.

Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες 5–7 ημέρες θα έχουν σχετικά σταθερό καιρό: χωρίς έντονες βροχές ή καταιγίδες, με ήπιες θερμοκρασίες τις ώρες της ημέρας — ενώ η μόνη «παραφωνία» θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, καθώς και το κρύο που θα κάνει αισθητή την παρουσία του το πρωί και το βράδυ.

Τι λέει ο Μαρουσάκης για τα Χριστούγεννα

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, αυτή η «ηρεμία» δεν πρόκειται να κρατήσει για πάντα. Σύμφωνα με την πρόβλεψή του:

«Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες περίπου, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης.»

Αυτό σημαίνει πως οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα μειώνονται. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο καιρός θα γίνει πιο άστατος και ψυχρός — και δεν αποκλείεται να έχουμε βροχές ή και χιόνια στα βουνά, σε μια εξέλιξη που «συμβαδίζει με το ημερολόγιο» και όχι με τα «Πασχούγεννα» που ο καιρός μάς είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Τι να περιμένουμε — και τι να έχουμε υπόψη

Για την τρέχουσα εβδομάδα: Ήπιες καιρικές συνθήκες, καλή ευκαιρία για έξοδο, δουλειές, μετακινήσεις χωρίς ταλαιπωρίες.

Για κοντινό μέλλον: Να είμαστε έτοιμοι για αλλαγή — πιθανές νέες βροχές ή ψύχος, ειδικά σε ορεινές περιοχές.

Για τα Χριστούγεννα: Μην αποκλείεις χιόνι στα βουνά ή άστατο καιρό – καλό είναι να έχεις εναλλακτικά σχέδια και να παρακολουθείς τις εξελίξεις.

Διαβάστε ακόμα: Μέχρι το μεσημέρι η επέλαση της κακοκαιρίας Byron – Σε ποιες περιοχές επιμένει η κακοκαιρία