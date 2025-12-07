Η κακοκαιρία Byron απομακρύνθηκε, όμως ο καιρός εξακολουθεί να παραμένει άστατος. Σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χειμερινά επίπεδα, φτάνοντας έως τους 19°C στα νότια.

Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι

Ο Τάσος Αρνιακός αναφέρει ότι η επιρροή του Byron περιορίζεται πλέον στις ανατολικές και νότιες περιοχές του Αιγαίου, με τον ήλιο να επιστρέφει σε δυτικά και βόρεια τμήματα και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται λίγο πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την εποχή.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος σημειώνει ότι τις επόμενες επτά ημέρες δεν προβλέπεται νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Οι βροχές θα επιμείνουν έως τη Δευτέρα κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας ο υδράργυρος αναμένεται να παρουσιάσει νέα άνοδο.

Αναλυτική πρόγνωση ΕΜΥ για σήμερα

Βροχές και καταιγίδες κυρίως σε:

• Σποράδες

• Εύβοια

• Κυκλάδες

• Κρήτη

• Ανατολικό Αιγαίο

• Δωδεκάνησα

Λίγες χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Άνεμοι βόρειοι 3–5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6.

Θερμοκρασία:

• 12–16°C σε βόρεια & κεντρικά

• 16–18°C στην υπόλοιπη χώρα

• έως 19°C σε Κρήτη & Δωδεκάνησα

Ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, βόρειοι άνεμοι 3–5 μποφόρ, 10–17°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές, 09–15°C.

Μακεδονία – Θράκη: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στα παράκτια, λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Βροχές, πιθανές καταιγίδες παράκτια, 08–18°C.

Θεσσαλία – Στερεά – Εύβοια – Αν. Πελοπόννησος: Βροχές, καταιγίδες σε Σποράδες & Εύβοια.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Βροχές, καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Η εξέλιξη του καιρού

Δευτέρα 8/12

Βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία 14–19°C.

Τρίτη 9/12

Βροχές ασθενείς έως το μεσημέρι σε Σποράδες–Εύβοια–Κρήτη–Δωδεκάνησα. Κατά τα λοιπά αίθριος. Άνεμοι έως 7 μποφόρ με εξασθένηση. Ελαφρά άνοδος θερμοκρασίας στα δυτικά.

Τετάρτη 10/12

Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Ενίσχυση νεφώσεων το απόγευμα σε Μακεδονία – Θράκη – Ανατολικό Αιγαίο – Κρήτη – Δωδεκάνησα.

Πέμπτη 11/12

Ηλιοφάνεια και μικρή πρόσκαιρη συννεφιά, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα επιμείνουν ασθενείς βροχές. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ο Byron μπορεί να αποχώρησε, όμως ο Δεκέμβριος συνεχίζει με μεταβατικό σκηνικό: βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα, κρύο στα βόρεια, αλλά με προοπτική βελτίωσης και μικρή άνοδο θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα.

