Το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron βαίνει προς σταδιακή ύφεση σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, με αρκετές περιοχές της χώρας να καταγράφουν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο 48ωρο. Παρά τη γενική αποκλιμάκωση, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες παραμένουν ενεργές έως το μεσημέρι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία πλέον κατατάσσει την εξέλιξη των φαινομένων σε επίπεδο «επιδείνωσης» και όχι «επικινδυνότητας».

Τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, καθώς και στην Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Εκεί, οι καταιγίδες συνεχίζονται κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι, επηρεάζοντας κυρίως παραθαλάσσιες και νησιωτικές ζώνες. Η Αττική καταγράφει νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως προς τα ανατολικά, ενώ στα βόρεια ορεινά της χώρας σημειώνονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στα ανατολικά πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα: έως 16°C στη βόρεια Ελλάδα, έως 19–20°C στις περισσότερες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Αναλυτικά, σε Μακεδονία και Θράκη καταγράφονται ισχυρές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες, με τους ανέμους να διατηρούνται στα 4–5 μποφόρ. Στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός είναι άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια τμήματα. Η Θεσσαλία παραμένει στο επίκεντρο έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με σταδιακή εξασθένηση.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι καταιγίδες συνεχίζονται κατά διαστήματα, ενώ στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα ισχυρά φαινόμενα παρατείνονται μέχρι το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές και οι καταιγίδες φθίνουν από το βράδυ, με σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 14°C.

Προοπτική του καιρού τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 7/12:

Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές επιμένουν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και σε Σποράδες και Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση. Οι άνεμοι ενισχύονται τοπικά στα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, με θερμοκρασίες έως 20°C στα νότια.

Δευτέρα 8/12:

Βροχές αναμένονται εκ νέου στα ανατολικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με εξασθένηση αργά το βράδυ. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στα βόρεια η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς.

Τρίτη 9/12:

Οι νεφώσεις περιορίζονται σε ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γίνεται πιο αίθριος, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι διατηρούνται βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τετάρτη 10/12:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και άνεμους βόρειους 3–6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο.

Η κακοκαιρία Byron δείχνει να απομακρύνεται σταδιακά, ωστόσο οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή έως το μεσημέρι του Σαββάτου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου τα φαινόμενα παραμένουν ισχυρά.

