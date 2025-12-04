Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron, η οποία από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (4/12) προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει επείγον προειδοποιητικό δελτίο, θέτοντας εννέα περιφέρειες σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού λόγω των έντονων και παρατεταμένων φαινομένων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν το Ιόνιο, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα —περιλαμβανομένης της Αττικής— την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το μεσημέρι συγκαλείται η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ οι δήμοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για πιθανές πλημμύρες. Ήδη σε αρκετές περιοχές παρατηρούνται έντονα φαινόμενα, με τον ουρανό της Αττικής να έχει σκοτεινιάσει και ισχυρές καταιγίδες να σημειώνονται στα νότια και ανατολικά του λεκανοπεδίου.

Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται:

στα νησιά του Ιονίου,

στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία),

στη Θεσσαλία,

στην Ανατολική Στερεά και την Αττική,

στη Νότια Εύβοια,

στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο,

στις Κυκλάδες,

στη Νότια Κρήτη,

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στα δυτικά φτάνουν τα 7–8 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά αγγίζουν τα 6–7 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο στα νότια, φτάνοντας έως και τους 22 βαθμούς στην Κρήτη.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 5/12

Τα φαινόμενα εντείνονται σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η προειδοποίηση παραμένει «κόκκινη», με τη βροχόπτωση να χαρακτηρίζεται δυνητικά επικίνδυνη. Σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου προβλέπονται τοπικές χιονοπτώσεις.

Σάββατο 6/12

Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και βόρεια, πρόσκαιρη ύφεση στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι εξασθενούν στα δυτικά και παραμένουν ισχυροί στα ανατολικά.

Κυριακή 7/12

Νεφώσεις και βροχές κυρίως σε ανατολική ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Σποράδες. Στα δυτικά ο καιρός πιο ήπιος με λίγες παροδικές βροχές.

Δευτέρα 8/12

Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά και νότια, με μεμονωμένες καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, δυτικές Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.

