Σε νέα φάση κακοκαιρίας μπαίνει από σήμερα η χώρα, με τη μεταβολή να γίνεται αισθητή ήδη από τις πρωινές ώρες σε πολλές περιοχές. Η ΕΜΥ, αλλά και οι μετεωρολόγοι Γιάννης Καλλιάνος και Τάσος Αρνιακός, προειδοποιούν για ένα τετραήμερο με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, χωρίς ωστόσο να απαιτείται πανικός — μόνο αυξημένη προσοχή, κυρίως στα δυτικά τμήματα που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τα προηγούμενα φαινόμενα.

Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις πρώτες βροχές να εμφανίζονται στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια. Από το απόγευμα, καταιγίδες αναμένονται σε νότια Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ τα φαινόμενα στο Ιόνιο ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά, με πιθανότητα για τοπικές, ασθενείς βροχές στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Η εικόνα του καιρού από τους μετεωρολόγους

Ο Τάσος Αρνιακός ξεχωρίζει το Ιόνιο ως επίκεντρο των πιο ισχυρών φαινομένων, όπου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, ενώ λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Παράλληλα, οι ενισχυμένοι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ο Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του, προτρέπει σε εγρήγορση, καθώς οι νέες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα υδρολογικού και γεωτεχνικού χαρακτήρα στις ήδη κορεσμένες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας. Όπως επισημαίνει, το βαρομετρικό χαμηλό που φτάνει από την Ιταλία θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας μέχρι και το Σάββατο, με συνεχόμενες εναλλαγές βροχών και καταιγίδων.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη:

Νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τους ανέμους να φτάνουν τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 15°C.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος:

Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες, ειδικά στο Ιόνιο και αργότερα στη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο.

Κυκλάδες – Κρήτη:

Πυκνές νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα καταιγίδες στη νότια Κρήτη, πιθανόν ισχυρές.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα:

Νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Αττική:

Νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέσα στην ημέρα, με πιθανή βροχή το βράδυ. Θερμοκρασία 10–18°C.

Θεσσαλονίκη:

Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 7–14°C.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 4/12:

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, εντονότερες σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική ηπειρωτική χώρα, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι σταδιακά έως 7 μποφόρ.

Παρασκευή 5/12:

Ισχυρά φαινόμενα σε κεντρική Μακεδονία, ανατολικά ηπειρωτικά, Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Τοπικά χιόνια στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Σάββατο 6/12:

Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Κυριακή 7/12:

Τοπικές βροχές κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση στις υπόλοιπες περιοχές.

