Με σχετικά αίθριο καιρό ξεκινά η σημερινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς η θερμοκρασία κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα και οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Ωστόσο, το ευχάριστο αυτό διάλειμμα δεν θα κρατήσει για πολύ, αφού μια νέα κακοκαιρία βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν και αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Τι προβλέπεται σήμερα

Για σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι νεφώσεις θα είναι αραιές, πυκνότερες στα δυτικά, όπου σταδιακά θα ξεκινήσουν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ περιορισμένη ορατότητα θα σημειωθεί νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3–4 μποφόρ, με ενίσχυση στο Ιόνιο έως και 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας:

15–16°C στα βόρεια ηπειρωτικά

16–19°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο

Ακόμη υψηλότερες τιμές στη νότια νησιωτική χώρα

Πότε έρχεται η αλλαγή του καιρού

Από αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις πρώτες προγνώσεις, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει γενικευμένη επιδείνωση. Βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια μεγάλο μέρος της επικράτειας, με την κακοκαιρία να ενισχύεται σταδιακά όσο θα περνούν οι ώρες.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του συστήματος, καθώς δεν αποκλείεται να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα.

Τα νεότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες θα δείξουν τη διάρκεια και την ακριβή «τροχιά» της κακοκαιρίας, που σηματοδοτεί την ουσιαστική είσοδο στον χειμερινό καιρό του Δεκεμβρίου.

Τι καιρό θα κάνει την Τετάρτη 3/12



Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 4/12

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.



Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 5/12

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 6/12

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.

