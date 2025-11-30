Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνουν τα νέα προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος την Κυριακή (30/11) προχώρησε σε αναλυτική εκτίμηση για τον καιρό των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου. Η επόμενη κακοκαιρία φαίνεται να επισπεύδεται, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ σημείωσε ότι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα «φέρνουν νωρίτερα την επόμενη κακοκαιρία», ενώ σε αντίστοιχη ανάρτηση στο Facebook επανέλαβε ότι η επιδείνωση καταφθάνει πιο γρήγορα απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Η πρόγνωση Κολυδά για την επερχόμενη κακοκαιρία



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη (02/12) προς Τετάρτη (03/12). Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το συνολικό σκηνικό διατηρείται βροχερό, με τις βροχές να επηρεάζουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.

Όπως σημειώνει: «Κατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Έτσι, μετά το σύντομο διάστημα βελτίωσης που προηγήθηκε, οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν νέα κακοκαιρία με αξιόλογα φαινόμενα.

Ο καιρός τη Δευτέρα (01/12)

Γενική εικόνα

Ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί & βράδυ, με σχηματισμό ομιχλών.

Θερμοκρασία

Δυτική Μακεδονία: -3 έως 10°C

Μακεδονία – Θράκη: 1 έως 12-14°C

Θεσσαλία: 5 έως 16-17°C

Ήπειρος: 5 έως 15°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 5 έως 16-18°C

Επτάνησα: 7 έως 15-16°C

Νησιά Αιγαίου & Κρήτη: 7 έως 18-20°C



Άνεμοι

Αιγαίο: Δυτικοί 3-5 μποφόρ

Ιόνιο: Ασθενείς, μεταβαλλόμενων διευθύνσεων



Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή



Αττική

Καιρός: Ηλιοφάνεια

Άνεμοι: Δυτικοί 3-4 μποφόρ

Θερμοκρασία: 11 έως 17-18°C



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Ηλιοφάνεια, τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί & βράδυ

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: 6 έως 13°C



Μακεδονία – Θράκη (ΕΜΥ)

Καιρός: Αίθριος, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα

Άνεμοι: Μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ στα θαλάσσια

Θερμοκρασία: 6 έως 15°C (δυτική Μακεδονία: 4-5°C χαμηλότερα)

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις που πυκνώνουν· από το βράδυ τοπικές βροχές στο Ιόνιο

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, στο Ιόνιο το βράδυ Ν-ΝΑ έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: 9 έως 18°C (Ήπειρος: 4-5°C χαμηλότερα)



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ

Θερμοκρασία: 6 έως 19°C (βόρεια: 2-3°C χαμηλότερα)

