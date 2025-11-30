# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι από Τετάρτη

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να δεχτεί νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη, ενώ η δυτική χώρα εξακολουθεί να μετρά τις ζημιές από το σύστημα ADEL. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης θα φέρει έντονα φαινόμενα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες που θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα θα εμφανιστούν στα δυτικά το πρωί της Τετάρτης, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα περιορίσουν τα χιόνια αποκλειστικά στα ορεινά.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

- Δυτική Ελλάδα
- Βόρεια Ελλάδα
- Αιγαίο

Αυτές οι περιοχές αναμένεται να δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη:
Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα, άνεμοι μεταβλητοί 3–4 μποφόρ, θερμοκρασία 6–14°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος:
Νεφώσεις με ασθενείς βροχές, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο. Θερμοκρασία 9–17°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος:
Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Θερμοκρασία έως 18°C.

Κυκλάδες – Κρήτη:
Τοπικές βροχές, πιθανές καταιγίδες στις Κυκλάδες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα:
Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία 14–20°C.

Αττική:
Λίγες νεφώσεις, άνεμοι βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ, θερμοκρασία 9–18°C.

Θεσσαλονίκη:
Αίθριος καιρός, άνεμοι βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ, θερμοκρασία 6–13°C.

 

