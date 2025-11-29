Κολυδάς: Από τις 4 Δεκεμβρίου αρχίζει ο πραγματικός χειμώνας – Έρχεται νέο κύμα βροχών

Ο Δεκέμβριος φαίνεται πως θα ξεκινήσει με μια σύντομη βελτίωση του καιρού, πριν δώσει τη θέση του σε ένα επίμονο υγρό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα, από τις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων, το οποίο ουσιαστικά σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας στον «πυρήνα» του χειμώνα.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η Ελλάδα μπαίνει σε φάση αυξημένου υετού, με τις νοτιοανατολικές περιοχές να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης βροχόπτωσης. Αν και δεν προκύπτουν ενδείξεις για ακραία φαινόμενα, το σκηνικό δείχνει μια παρατεταμένη περίοδο υγρασίας που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα.

Η ανάλυση Κολυδά – Η παροιμία της «Αγίας Βαρβάρας» και το νέο γύρισμα του καιρού

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι μετά από σύντομη ανάπαυλα του καιρού, τα φαινόμενα επανέρχονται από τις 4 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας. Όπως σημειώνει, αυτό συμφωνεί και με την γνωστή παροιμία:

«Αϊ-Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ-Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ-Νικόλας παραχώνει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα, με τη Μεσόγειο να συνεχίζει να μεταφέρει υγρασία προς την περιοχή μας και το Αιγαίο να δέχεται τα πιο οργανωμένα συστήματα κακοκαιρίας.

Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF για 1–15 Δεκεμβρίου

Πρώτη εβδομάδα (1–8 Δεκεμβρίου)

Οι αποκλίσεις υετού εμφανίζονται θετικές στη νότια Ελλάδα:

- Πελοπόννησος

- Στερεά Ελλάδα

- Εύβοια

- Νότιο Ιόνιο

- Τμήματα Κρήτης

Αντίθετα, τα βόρεια Βαλκάνια (Σερβία, Βοσνία, Κροατία, Ρουμανία) φαίνονται ξηρότερα από το συνηθισμένο, καθώς τα συστήματα θα κινούνται νοτιότερα.

Δεύτερη εβδομάδα (8–15 Δεκεμβρίου)

Η υγρή τάση εντείνεται στο Ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές όπως:

- Ανατολική Στερεά – Εύβοια

- Κυκλάδες

- Κρήτη

- Δωδεκάνησα

- Δυτικά παράλια Τουρκίας

Πρόκειται για τυπικό μοτίβο πρώιμου χειμώνα, όπου η θερμή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύει τα συστήματα που διασχίζουν τη χώρα. Θετικό ισοζύγιο υετού προβλέπεται και για την Κύπρο.

Η συνολική εικόνα για την Ελλάδα

Για το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει:

- Αυξημένο υετό σε νότια και ανατολική χώρα

- Πιθανά διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές

- Πιο ήπιο υετικό σκηνικό σε δυτικά και βόρεια, κοντά στα κλιματικά κανονικά επίπεδα

Όπως τονίζει ο Κολυδάς, η παρατεταμένη υγρή περίοδος μπορεί να συμβάλει στη μερική υποχώρηση της ξηρασίας, αλλά παράλληλα ενδέχεται να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα, αν τα συστήματα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς μεγάλα διαλείμματα.

