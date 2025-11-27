Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική το απόγευμα της Πέμπτης 27/11, με την κακοκαιρία ADEL να προκαλεί έντονη βροχόπτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Νέος γύρος βροχών εκδηλώνεται και πάλι στην Αττική, με το κέντρο της πόλης να δέχεται σφοδρή βροχή, ενώ το ισχυρό βαρομετρικό συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σφοδρές βροχές σε Αττική και Δυτική Ελλάδα

Γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, ισχυρή βροχή καταγράφεται σε Γκάζι, Άγιο Κοσμά Ελληνικού, Βύρωνα, Ελευσίνα, Καλλιθέα, Πέραμα, Πειραιά και Παλαιό Φάληρο. Καταρρακτώδης βροχή πέφτει επίσης στα βόρεια προάστια, στο Χαϊδάρι, στο Κίτσι Κορωπίου, στον Κορυδαλλό, στην Ηλιούπολη, στη Δάφνη, στη Νίκαια και στα Πατήσια.

Η ADEL έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την Αττική από νωρίς, με βροχοπτώσεις σε Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Πόρτο Ράφτη και Βίλια, ενώ έντονα φαινόμενα σημειώνονται σε Ρόδο, Χίο, Αχαΐα, Λακωνία, Εύβοια, Άρτα, Χαλκιδική, Αίγιο, δυτικά της Καλαμάτας και στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επίμονες και ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης 27/11, με αθροιστικά ύψη βροχής που ξεπέρασαν:

τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς

τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς

τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς

Πού εντοπίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, αλλά και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων:

Πέμπτη 27-11-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε:

νησιά Ιονίου

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

δυτική και νότια Πελοπόννησο

ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Χαλκιδική

Σέρρες

Κιλκίς

Θεσσαλονίκη



Παρασκευή 28-11-2025



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

α. σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και έως το απόγευμα σε Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες

Ο μετεωρολόγος του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας, επισημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μέχρι και την Παρασκευή σε:

Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι:

το απόγευμα της Πέμπτης, η προσοχή στρέφεται σε δυτική και νότια Πελοπόννησο, κεντρική–ανατολική Μακεδονία και Θράκη

το βράδυ της Πέμπτης, σε Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία και βόρεια Ελλάδα από Ασπροβάλτα και ανατολικότερα

την Παρασκευή το πρωί, σε δυτική–νότια Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη (με έμφαση στη Θάσο)

το απόγευμα της Παρασκευής, σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο (Χίο, Σάμο, Ικαρία), ενώ στη συνέχεια επηρεάζονται και τα Δωδεκάνησα, όπου η κακοκαιρία θα επιμείνει έως το πρωί–μεσημέρι του Σαββάτου.

Για την Αττική, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το πρώτο κύμα ήταν μια έντονη βροχή, με υπολείμματα στα Μεσόγεια. Τα δυσκολότερα αναμένονται την Παρασκευή, κυρίως από το πρωί έως το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρα ισχυρών φαινομένων, την ώρα που στους δρόμους θα κινείται πολύς κόσμος. Ο κ. Κολυδάς μιλά μάλιστα για «διπλό πέρασμα» από φαινόμενα στην Αττική: ένα τη νύχτα και ένα μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Συστάσεις Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους, ενώ καλεί τους πολίτες:

να παρακολουθούν τα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ (emy.gr)

να αποφεύγουν διελεύσεις από ρέματα και χείμαρρους, πεζή ή με όχημα

να ασφαλίζουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο

να βεβαιωθούν ότι λούκια και υδρορροές δεν είναι φραγμένα

να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θάλασσα ή παράκτιες περιοχές κατά την εκδήλωση καταιγίδων

να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας και των τοπικών αρχών

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. (astynomia.gr) και από την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

