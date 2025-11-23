Σε χειμωνιάτικη τροχιά εισέρχεται εκ νέου η χώρα, καθώς μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε κυρίως τη δυτική Ελλάδα, νέος γύρος βροχών, καταιγίδων και πτώσης της θερμοκρασίας αναμένεται από σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. Ήδη από το πρωί εκδηλώνονται βροχές σε πολλές περιοχές, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι προβλέψεις Αρναούτογλου και Μαρουσάκη

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα μεταβολή του καιρού μέσα στις επόμενες ημέρες:

Ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει πως από το βράδυ της Δευτέρας «η Δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο κόκκινο», καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν και πάλι τα δυτικά, ενώ προς τα τέλη της εβδομάδας η κακοκαιρία θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει πως «η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια», ενώ από την Τρίτη νέος κύκλος βροχοπτώσεων θα επηρεάσει τα δυτικά και τα βόρεια. «Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 23/11

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο καταγράφονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια Δωδεκάνησα (Ρόδο – Καστελλόριζο). Τοπικά χιόνια σημειώνονται στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 4–6 μποφόρ και τοπικά νοτιοδυτικοί στα ανατολικά. Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση, φτάνοντας:

18–20°C στα δυτικά και βόρεια (12–14°C σε Ηπειρο και δυτική Μακεδονία)

21–22°C στην υπόλοιπη χώρα

23–24°C στα Δωδεκάνησα

Με βάση τη δεύτερη πρόγνωση, υψηλές για την εποχή μέγιστες καταγράφονται στα βόρεια, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Αναλυτικά ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες το πρωί. Άνεμοι δυτικοί 4–5 μποφόρ. Θερμοκρασία 15–20°C.

Θεσσαλονίκη: Τοπικές νεφώσεις και στη συνέχεια αίθριος καιρός. Θερμοκρασία 12–19°C.

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικές βροχές, στα ανατολικά καταιγίδες και στα ορεινά χιόνια.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα: Βροχές, καταιγίδες έως το μεσημέρι και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Πελοπόννησος: Νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, εξασθένηση από το απόγευμα.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Πρόγνωση επόμενων ημερών



Δευτέρα 24/11:

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, έως 15–16°C στα βόρεια, 17–19°C στις υπόλοιπες περιοχές.

Τρίτη 25/11:

Βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και σταδιακά σε όλη τη δυτική χώρα. Τοπικά χιόνια ξανά σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία. Μεταφορά σκόνης στα δυτικά και νότια.

Τετάρτη 26/11:

Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο.

Πέμπτη 27/11:

Βροχές σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Σκόνη στα νότια.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές