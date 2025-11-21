Σοβαρή κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Δρόμοι κομμένοι, υπερχειλίσεις, μηνύματα από το 112

Σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκαλούν οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, με κατολισθήσεις, αποκλεισμένα χωριά και δρόμους που έχουν κοπεί. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως τον δήμο Μετεώρων και συγκεκριμένα τα χωριά Ασπροπόταμος, Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα.

Παράλληλα, μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι στα Ιωάννινα και την Άρτα, καθώς οι κατολισθήσεις και οι υπερχειλίσεις ρεμάτων καθιστούν επικίνδυνες τις μετακινήσεις στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



???? Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Οδικό δίκτυο κομμένο – Κίνδυνος για γέφυρες

Σε αρκετά σημεία το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο, ενώ γέφυρες απειλούνται με κατάρρευση. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν χωριά που έχουν αποκοπεί, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και τις μετακινήσεις κατοίκων και συνεργείων.

Ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήλωσε ότι τα ορεινά του δήμου «δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά» από έντονες βροχοπτώσεις. Όπως ανέφερε, μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και ο δήμος επιχειρεί με μηχανήματα έργου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τοπικές καταρρεύσεις – Προβλήματα σε Άρτα και Τζουμέρκα

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει ότι οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Μήνυμα 112 εστάλη για τις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικά Τζουμέρκα, με σύσταση οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Τα κυριότερα συμβάντα περιλαμβάνουν:

- Κακολάγκαδο (Άρτα – Ροδαυγή): μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος, ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως.

- Αμμότοπος: σημαντική κατολίσθηση δημιουργεί κινδύνους για τους οδηγούς.

- Παντάνασσα: υπερχείλιση χειμάρρου προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες κοντά στο οδικό δίκτυο.

Τι είναι η «γραμμή λαίλαπας» που πλήττει τα βορειοδυτικά

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί με ανάρτησή του στο Facebook ότι μια squall line (γραμμή λαίλαπας) 200 χιλιομέτρων επηρεάζει τα βορειοδυτικά από το πρωί, δίνοντας ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, όπως αναφέρει, θα παραμείνουν έντονα για περίπου 7–8 ώρες, κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννινα.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η κακοκαιρία θα επιμείνει έως το Σάββατο στα δυτικά-βορειοδυτικά, με πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στις αρχές της νέας εβδομάδας αναμένεται έντονο κρύο, ενώ στη συνέχεια —ως την Τρίτη— προβλέπεται άνοδος θερμοκρασίας με νοτιάδες και νέες βροχές, κυρίως στα δυτικά.

