Με ιδιαίτερα άστατο καιρό μπαίνουμε στο επόμενο 48ωρο, καθώς το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα διήμερο με έντονες βροχές, καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους που θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της χώρας.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία – Οι περιοχές σε αυξημένη επιφυλακή

Ήδη από σήμερα Παρασκευή, ισχυρά φαινόμενα εκδηλώνονται στα νησιά του Ιονίου – Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ιθάκη – καθώς και σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία. Στις συγκεκριμένες περιοχές οι βροχές και οι καταιγίδες είναι τοπικά έντονες, με ύφεση να αναμένεται αργά τη νύχτα.

Νεφώσεις και τοπικές βροχές καταγράφονται επίσης σε Μακεδονία, Θράκη και αργότερα στη δυτική Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατούν αραιές νεφώσεις με σποραδικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο.

Αφρικανική σκόνη και ενισχυμένοι άνεμοι

Οι συνθήκες ευνοούν εκ νέου μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια διαμερίσματα, δυσχεραίνοντας την ατμόσφαιρα. Παράλληλα, οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7-8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, με μέγιστες τιμές 21-23 βαθμούς και τοπικά έως 25°C σε Δωδεκάνησα και βόρεια Κρήτη.



Αναλυτική εικόνα ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ πιθανές καταιγίδες.

Άνεμοι 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 12-21°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Οι έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες συνεχίζονται, ιδιαίτερα στα Ιόνια νησιά και την Ήπειρο.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία 13-23°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Διαστήματα με πυκνές νεφώσεις.

Θερμοκρασία έως 25°C στη βόρεια Κρήτη.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Νοτιάδες έως 8 μποφόρ και τοπικές βροχές.

Θερμοκρασία 18-25°C.

Αττική

Αραιές νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές.

Άνεμοι 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 16-23°C.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το βράδυ.

Θερμοκρασία 13-20°C.

Τι περιμένουμε το Σάββατο 22/11

Η κακοκαιρία επιμένει στα δυτικά και βορειοδυτικά όπου προβλέπονται έντονες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Αλλού, βροχές εκδηλώνονται τοπικά ενώ λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας αργά τη νύχτα.

Η αφρικανική σκόνη παραμένει, οι νοτιάδες φτάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται έως 25°C σε νότιες περιοχές.

Καιρός Κυριακής 23/11

Στα δυτικά ο καιρός βελτιώνεται μετά το μεσημέρι. Βροχές διατηρούνται στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία πέφτει σημαντικά, κυρίως σε δυτικά και βόρεια.

Δευτέρα 24/11 – Σταδιακή βελτίωση

Λίγες τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο τη νύχτα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός βελτιώνεται, όμως η θερμοκρασία συνεχίζει να υποχωρεί.

Τρίτη 25/11 – Νέα επιδείνωση στα δυτικά

Στα δυτικά οι νεφώσεις πυκνώνουν και επιστρέφουν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα κινηθούν ανατολικότερα προς το απόγευμα. Οι νοτιάδες ενισχύονται ξανά.

Η κακοκαιρία των επόμενων ημερών απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που αναμένονται ισχυρά φαινόμενα. Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων όταν οι καταιγίδες βρίσκονται σε εξέλιξη και πιστή παρακολούθηση των νεότερων προγνώσεων.

