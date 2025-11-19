Καιρός: Χιλιάδες κεραυνοί και έντονες καταιγίδες - Βόρεια και δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο

Έντονη ήταν η μεταβολή του καιρού το απόγευμα της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τα στοιχεία προέρχονται από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μέχρι τις 17:00, το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, φτάνοντας τα 139 χιλιοστά.

Περισσότερες από 6.500 ηλεκτρικές εκκενώσεις έως τις 17:00

Το όργανο Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12 κατέγραψε από την αρχή του 24ώρου έως τις 17:00 συνολικά:

- 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά

- 4353 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από τη θάλασσα

Στον συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται κεραυνοί (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εκκενώσεις μεταξύ νεφών και αέρα.

«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες» στα βορειοδυτικά

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για κακοκαιρία με ένταση και διάρκεια σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ο ίδιος κάνει λόγο για «εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες», επισημαίνοντας ότι το κύμα βροχών έχει ήδη διατηρηθεί για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο στη βορειοδυτική Ελλάδα και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, στο «κόκκινο» βρίσκονται:

- Κέρκυρα

- Παξοί

- Θεσπρωτία

- Πρέβεζα

- Λευκάδα

Περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, ενώ με μικρότερη επικινδυνότητα ακολουθούν οι:

- υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου,

- η Αιτωλοακαρνανία,

- η Κεφαλονιά.

Σκόνη, υγρασία και ήπιες θερμοκρασίες

Ο Τσατραφύλλιας αναφέρει ακόμη ότι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί με ήπια ένταση έως το Σάββατο 22/11, ενώ για τις περισσότερες περιοχές αναμένονται αυξημένη υγρασία, ψιλόβροχο και υψηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες για την εποχή.

Από την Κυριακή 23/11, υπάρχει ενδεχόμενο για μια πρώτη «γεύση» χειμωνιάτικου καιρού, χωρίς ωστόσο — προς το παρόν — να διαφαίνεται σημαντική δυναμική ή διάρκεια.

Διαβάστε ακόμα: Κολυδάς: Από τις 4 Δεκεμβρίου αρχίζει ο πραγματικός χειμώνας – Έρχεται νέο κύμα βροχών