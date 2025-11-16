Καιρός: Νεφελώδης η έναρξη της εβδομάδας – Πότε θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με αρκετή συννεφιά και κατά τόπους βροχές, καθώς ο καιρός της Δευτέρας (17/11) διατηρείται σχετικά ήπιος, αλλά με αυξημένη υγρασία και περιορισμένη ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τόσο το πρωί όσο και αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα πρώτα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Όσο προχωρά η ημέρα, η βορειοδυτική Ελλάδα θα δεχτεί πιο οργανωμένες βροχές, οι οποίες αναμένονται να ενταθούν κατά τις βραδινές ώρες. Την Τρίτη, η βόρεια χώρα θα βρεθεί ξανά κάτω από ζώνη αστάθειας, ενώ τα νότια και κεντρικά θα παραμείνουν σε πιο ήπιες συνθήκες.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η πραγματική ψυχρή μεταβολή αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας. Μετά τις 23 Νοεμβρίου, μια ψυχρή αέρια μάζα από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα κινηθεί προς την Ελλάδα, οδηγώντας σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σχεδόν παντού, σηματοδοτώντας τις πρώτες καθαρά χειμερινές ημέρες.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει πως η χώρα βρίσκεται σε «μεταβατικό καθεστώς»: σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, συχνή νεφοκάλυψη και διάσπαρτες βροχές, μέχρι να επικρατήσουν οι ψυχρότερες αέριες μάζες.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα (17/11)

Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα πυκνώνουν.

Τοπικές βροχές:

- Πρωινές ώρες σε Θράκη και πιθανώς στο Ανατολικό Αιγαίο

- Μετέπειτα επέκταση των φαινομένων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά

- Από το απόγευμα καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο

- Μικρή πιθανότητα βροχών σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια νωρίς το πρωί και μετά το βράδυ, ενώ η ατμόσφαιρα θα επιβαρυνθεί από μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Άνεμοι

- Αιγαίο: νότιοι 4–5 μποφόρ, έως 6 μποφόρ στο βορειοανατολικό τμήμα

- Ιόνιο: νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ

Αττική

- Νεφώσεις που το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές

- Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ

- Θερμοκρασία: 12–20°C

- Άνεμοι: νότιοι 4–5 μποφόρ

Θεσσαλονίκη

- Παροδικά αυξημένη συννεφιά και μειωμένη ορατότητα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες

- Θερμοκρασία: 10–20°C

- Άνεμοι: νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Byron: Σε συναγερμό εννέα περιφέρειες, έντονα φαινόμενα και στην Αττική