Καιρός: Σύννεφο σκόνης 800 χιλιομέτρων ταξιδεύει από τη Σαχάρα προς την Ελλάδα

Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες ακόμη και χιόνια θα παρουσιάσει ο καιρός, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ενώ θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Το σύστημα "Κοπέρνικος" της ΕΕ δημοσίευσε μία εντυπωσιακή φωτογραφία από το σύννεφο σκόνης που έχει δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα και αναμένεται να περάσει και από την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, έπειτα από το επεισόδιο του περασμένου Φεβρουαρίου, ένα νέο και εντυπωσιακό σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα "διασχίζει" τη Μεσόγειο από την έρημο της Σαχάρας με κατεύθυνση την Ελλάδα και τα νότια Βαλκάνια. Το σύννεφο σκόνης έχει μήκος 800 χιλιομέτρων.

#ImageOfTheDay



After the episode of last February, a new and impressive Saharan dust cloud is crossing the Mediterranean from the #Sahara desert towards #Greece and the southern Balkans



@Copernicus #Sentinel3view of the ~800 km long dust cloud pic.twitter.com/I0QWWUUTWX