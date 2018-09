Κυκλώνας τύπου Ζορμπά: Εμφανίζεται έως δύο φορές τον χρόνο στη Μεσόγειο. Τι είναι

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού παρατηρείται σε όλη τη χώρα, με ισχυρούς ανέμους και βροχές να σημειώνονται σε όλη τη χώρα από την κακοκαιρία «Ξενοφών». Από σήμερα, Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω καθώς θα δημιουργηθεί ένας μεσογειακός κυκλώνας στο Ιόνιο, ο «Ζορμπάς».



Κυκλώνες τέτοιου τύπου, οι οποίοι ονομάζονται Medicanes (από τη σύνθεση των λέξεων Mediterranean και hurricanes), εμφανίζονται περίπου μία ή δύο φορές τον χρόνο στη Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει η Σάρα Φετς σε μπλογκ του αμερικανικού πανεπιστημίου Κολούμπια, το φαινόμενο αυτό θυμίζει τροπική καταιγίδα και χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Δεν πρόκειται, όμως, για τυφώνα… αμερικανικού τύπου, καθώς τα νερά της Μεσογείου δεν επιτρέπουν το σχηματισμό τέτοιων φαινομένων.



Το Forbes αναφέρει, επικαλούμενο τον μελετητή κλίματος Yochanan Kushnir επίσης του πανεπιστημίου Κολούμπια,πως η «δυναμική» των Medicanes είναι διαφορετική από αυτή των τυφώνων.

Μια από τις βασικές διαφορές είναι ότι οι Medicanes εμφανίζονται συχνότερα το φθινόπωρο και τον χειμώνα ενώ στις ΗΠΑ το καλοκαίρι ή στις αρχές του φθινοπώρου.



Παράλληλα, ο σχηματισμός των Medicanes είναι εφικτός όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας του νερού είναι έως και 15 βαθμούς κελσίου ενώ για έναν… τυπικό τυφώνα, η θερμοκρασία πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον τους 26,6 βαθμούς.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Severe Weather Europe», οι μεσογειακοί κυκλώνες συνήθως παραμένουν μεταξύ 12 ωρών έως και 5 ημερών.



Η ισχύς και το μέγεθος των κυκλώνων αυτών περιορίζονται από το περιβάλλον της Μεσογείου και μπορεί φτάσουν τα 300 χιλιόμετρα.



Οι Medicanes κινούνται συνήθως από τη δύση προς την ανατολή ενώ σε έναν «τυπικό τυφώνα» συμβαίνει το αντίθετο -με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα τον τυφώνα Οφηλία του 2017, που σχηματίστηκε στον Ατλαντικό αλλά κατευθύνθηκε προς την Ιρλανδία.



Από την μία η κακοκαιρία «Ξενοφών» και από την άλλη ο κυκλώνας «Ζορμπάς» φέρνουν για τα καλά τον χειμώνα στην χώρα.



Στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο πως κινείται ο κυκλώνας που πλησιάζει αγριεμένος την χώρα μας.



Πού και πώς θα χτυπήσει ο κυκλώνας



Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται όλος ο κρατικός μηχανισμός εν όψει του κυκλώνα που αναμένεται. σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ταφύλλης, μαζί με τον διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Θοδωρή Κολυδά. Εκεί ήθελαν να δώσουν τα ακριβή στοιχεία για την εξέλιξη των φαινομένων, για τη σωστή ενημέρωση του κόσμου. Ταυτόχρονα να δώσουν συστάσεις στους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφύγουν.



Όπως είπε ο κ. Κολυδάς, ασφαλής πρόγνωση υπάρχει μόνο για το επόμενο 48ωρο. Όπου θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, με ανέμους εντάσεως 9-10 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες. Θα αφορούν κυρίως στην νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και δυτικές Κυκλάδες. Το Σάββατο θα επηρεάσουν και την νότια και ανατολική Αττική.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των καιρικών φαινομένων ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι το βαρομετρικό χαμηλό που θα μας επηρεάσει έχει ήδη σχηματιστεί στα ανοιχτά του Ιονίου και διευκρίνισε:



«Βρίσκεται βέβαια μακριά από την χώρα μας και γι αυτό θα σας δώσουμε την προοπτική του καιρού μόνο για το επόμενο 48ωρο. Αυτού του τύπου τα βαρομετρικά χαμηλά δεν έχουν μεγάλη προγνωσιμότητα. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο να υπολογίσεις σαφώς την πορεία τους, την κίνηση τους αλλά και την ένταση των φαινομένων».



Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις και την αναλυτική ενημέρωση του κ. Κολυδά, το βαρομετρικό αυτό θα μας επηρεάσει σε δύο φάσεις.



Στην πρώτη φάση θα έχουμε αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, στην Κρήτη και στη νότια Πελοπόννησο. Σταδιακά κατά την διάρκεια της ημέρας και κυρίως από το μεσημέρι και μετά καθώς στροβιλίζεται ο πρώτος σχηματισμός. Θα βελτιωθεί για λίγο ο καιρός στην περιοχή της Κρήτης και τις δυτικές Κυκλάδες. Θα κινηθεί βορειότερα και θα επηρεάσει την Αττική. Κυρίως τα νότια και ανατολικά της Αττικής.

«Δεν θα έλεγα ότι θα είναι ιδιαίτερα μεγάλης έντασης οι βροχοπτώσεις και παράλληλα κατά την διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα έχει ένα μικρό και πρόσκαιρο σπάσιμο», επεσήμανε ο κ. Κολυδάς και συνέχισε:



«Μέσα στο Σάββατο όμως σιγά σιγά και καθώς αυτό το χαμηλό θα αρχίσει να κινείται προς την χώρα μας, θα προκαλέσει και πάλι ένταση των βροχοπτώσεων τα εντονότερα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την περιοχή της Πελοποννήσου, θα έλεγα την νότιο και ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη, (περισσότερο την δυτική και κεντρική Κρήτη) και κατά την διάρκεια του Σαββάτου, από το απόγευμα προς το βράδυ θα έχουμε μια ανατολικότερη επέκταση των φαινομένων.



«Το βαρομετρικό χαμηλό, Σάββατο βράδυ προς Κυριακή θα περάσει μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, θα μπει μέσα στις νότιες Κυκλάδες και σταδιακά θα αρχίσει να μπαίνει και να εξομαλύνεται η κατάστασή του, δηλαδή θα αρχίσει να ρηχαίνει το χαμηλό αυτό προς το ανατολικό Αιγαίο».



Για τους ανέμους ο κ. Κολυδάς τόνισε ότι, ενώ θα εξασθενήσουν στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο αύριο, θα παραμείνουν αρκετά ενισχυμένοι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ ανατολικοί – βορειοανατολικοί στη θάλασσα Κυθήρων και στο νότιο Ιόνιο. Το Σάββατο, με την έλευση αυτού του χαμηλού θα γυρίσουν σε νοτιάδες και πρόσκαιρα θα έχουν την ίδια ένταση, δηλαδή 9-10 μποφόρ σε μια μικρή και περιορισμένη έκταση περισσότερο μεταξύ νότιας Πελοποννήσου και Κρήτης.



Ο διευθυντής του ΕΜΚ, επεσήμανε ότι, «όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες» και κατέληξε:



«Η μετεωρολογική υπηρεσία παρακολουθεί όλες τις εκδοχές και θα θέλαμε να την εμπιστευθείτε».

