Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βίντεο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά από σήμερα Τετάρτη (23/05) έως και το βράδυ της Πέμπτης (24/05) που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:
Από σήμερα, το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανόν πρόσκαιρα η δυτική Στερεά, η βόρεια Πελοπόννησος και η δυτική και βόρεια Θεσσαλία.
Από την Πέμπτη, μέχρι το μεσημέρι κατά διαστήματα το Ιόνιο (κυρίως στα βόρεια) και πιθανόν η Εύβοια. Κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ τα υπόλοιπα ηπειρωτικά (εκτός Θράκης).
Αναλυτικά, ο καιρός από την ΕΜΥ:
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-05-2018
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ.
ΕΥΝΟΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.
ΑNΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑNΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΕΩΣ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 24-05-2018
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 28 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ. .
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 29 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ..
ΑNΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑNΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 28 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ .
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 24 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
Η πρόγνωση του καιρού από την Χριστίνα Σουζη - ΣΚΑΪ
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