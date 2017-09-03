Η πρόγνωση του καιρού για την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Γενικα αιθριος θα ειναι ο καιρός τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την ΕΜΥ. Θα έχουμε βοριάδες ως και 6 μποφόρ στα νότια ενώ η θερμοκρασία θα πέσει λίγο.
Πιο αναλυτικά,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 33 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ANΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 33 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 29 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.