Αλλάζει ο καιρός. Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια την Κυριακή

Προσκαιρη μεταβολή του καιρου αναμένεται για αύριο Κυριακή με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια χώρα και βελτίωση από το βράδυ. Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αιθριος.
Πιο αναλυτικά,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 33 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 35 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ANΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 35 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΟΡΕΙΝΑ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.