Καταιγίδες και βροχές και αύριο Δευτέρα 19 Ιουνίου

Συνεχίζεται και αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία, με δυνατές βροχές και καταιγίδες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ωστόσο θα σημειώσει άνοδο.
Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην Αττική. Πιθανότητα για βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανόν τοπικά καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 24 βαθμοί Κελσίου.
Νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-06-2017
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΙ ΟΜΒΡΟΙ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 EΩΣ 28 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΕΙΝΑ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΙ ΟΜΒΡΟΙ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ .
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΩΣ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 24 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1 ΜΕ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 24 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.